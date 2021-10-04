"Танці з зірками 2021": кто покинул шоу после пятого эфира. Результаты голосования и видео
По итогам пятого эфира шоу "Танці з зірками" покинула пара – Олег "Фагот" Михайлюта и Екатерина Тришина. Они были одними из тех, кому жюри поставили низкие оценки и зрители не удалось спасти их.
Об этом OBOZREVATEL узнал во время трансляции проекта на телеканале 1+1. В номинации "Фагот" и Тришина оказались с Евгенией Власовой и Максимом Леоновым, и их выступление оценили в 26 баллов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Пара презентовала страстный пасодобль.
Оценки жюри:
Максим Чмерковский – 7;
Илона Гвоздева – 6;
Екатерина Кухар – 6;
Влад Яма – 6.
Подробнее о том, как прошел пятый эфир, читайте тут.
К слову, в танцевальном шоу продолжают принимать участие Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук, Джамала и Антон Нестерко, MELOVIN и Лиза Русина, Станислав Горуна и Даниэлла Преап, Lida Lee и Алексей Базэла, Артур Логай и Анна Карелина, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, а также Дмитрий Каднай и Алина Ли, и Александра Зарицкая и Юрий Мешков.
Коротко о знаменитости:
Олег "Фагот" Михайлюта – украинский музыкант и продюсер. Родился в 1974 году в Харькове.
Получил высшее образование в Харьковской государственной консерватории по классу фагота. Прозвище "Фагот" получил благодаря музыкальному инструменту, на котором учился играть.
Состоял в коллективах "Казма Казма", "Альфонс где Монфруа", "S.Y.D.". В 1996 году попал в состав группы "ТНМК".
Михайлюта является актером озвучивания. Так, в украинском дубляже фильмов "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" и "Пираты Карибского моря: На краю Света" он озвучил Джонни Деппа.
Напомним:
Олег Михайлюта (Фагот), который был участником "Танців з зірками", рассказал, что с его партнершей Екатериной Тришиной, у них был роман 12 лет назад. Также он признался, как к участию в шоу отнеслась его нынешняя избранница Ольга Навроцкая.
Олег Михайлюта расскрыл секрет о детях с Ольгой Навроцкой. Он заявил, что они не могут завести детей из-за проблемы по женскому здоровью.
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