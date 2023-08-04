Влад Яма похвастался документом от ВСУ после новой волны хейта: за что его отметили и где он находится сейчас. Фото
Известный украинский хореограф Влад Яма, который покинул Украину после полномасштабного вторжения российских оккупантов, похвастался документом от ВСУ. Фонд, которому помогает артист, отметили за укрепление обороноспособности государства и помощь защитникам.
Пост с благодарностью появился в Instagram звезды после волны хейта из-за выезда за границу и противоречивых публикаций. Как известно, хореограф, хоть и помогает украинцам, сам часто демонстрирует в соцсетях развлечения и неуместные, по мнению многих, фото (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Влад Яма показал грамоту, которую вручили американскому благотворительному фонду "Florida for Ukraine" от имени командования и личного состава 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. В благодарности говорится, что защитники всегда могут положиться на фонд.
Напомним, артист сотрудничает с американским фондом, ведь живет и работает сейчас в США, куда переехал сразу после полномасштабного вторжения. Яма с семьей еще ни разу не возвращались домой.
В сети это неоднократно становилось поводом для громких скандалов: то танцор выставит фотографию с отдыха на пляже в Майами, то поразмыслит за границей о беззаботных временах до войны. Недавно он подобрал чемодан с помойки и радостно сообщил подписчикам, что передаст его защитникам.
Украинских поклонников такое поведение разочаровывает и даже злит, о чем они открыто пишут в соцсетях звезды.
Ранее OBOZREVATEL писал, что украинский блогер поделился эксклюзивной информацией о том, что Влад Яма якобы хочет стать политиком по возвращении в Украину. Однако украинцы заранее дали ему понять свое мнение о политической карьере беглеца.
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