"Может забыть о карьере в Украине": в сети "разнесли" Влада Яму, который мечтает стать политиком. Фото
Танцор родом из Запорожья Влад Яма, сбежавший из Украины, после окончания войны хочет построить карьеру политика. Данной информацией ошеломил блогер Богдан Беспалов. Общественность насмешили планы хореографа – люди утверждают, что после предательства артист не должен возвращаться на Родину, а тем более задумываться о Верховной Раде.
Свое мнение люди высказали в Facebook OBOZREVATEL. Украинцы возмущены желанием артиста, подчеркивая, что каждый должен заниматься своим делом. Также они задаются вопросом, почему Яма отсиживается за океаном и боится возвращаться в страну (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
"Таким танцорам и крысам в Верховной Раде не место", "Так как он себя показал с отрицательной стороны, то и места в Украине ему нет", "Еще такого танцора не хватало в ВР", "Может забыть о карьере в Украине, сбежал, поэтому попутного ветра ему", "Хватит, страна уже насмеялась. А почему он не на войне?", "Нам еще этого попрыгунчика не хватало в ВР, живи там, куда сбежал", – читаем комментарии.
Как недавно стало известно, судье шоу "Танцы со звездами" неважно, в какую партию попасть, главное пробиться в политику. Мужчина завидует, что его друзья смогли связать свою жизнь с этой деятельностью, а он все еще не реализовал задуманное. Так как у знаменитости много долгов, он, судя по всему, решил найти себе "дополнительную" работу.
К слову, многие украинцы крайне негативно настроены по отношению к хореографу. Яма, находясь в Америке, часто организовывает мероприятия, на которых является диджеем. Влад не считает преступлением веселиться во время войны и распространять кадры вечеринок в социальных сетях.
Как писал OBOZREVATEL, недавно Влад Яма показал романтические кадры с женой и столкнулся с волной гнева. Украинцы уверены: сейчас не время кичиться крепким браком, ведь девушки каждый день теряют своих возлюбленных на войне. Чтобы узнать все детали – переходите по ссылке.
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