Врезались на скорости в автобус: видео ДТП с Собчак попало в сеть

Момент аварии в городе Сочи (Краснодарский край, РФ) 9 октября, участницей которой стала известная телеведущая Ксения Собчак, попал на видео. Водитель арендованного знаменитостью Mercedes врезался в Volkswagen, после чего последний по инерции столкнулся с автобусом.

Как передает RT, камеры наружного наблюдения, а также внутренние камеры автобуса зафиксировали момент дорожно-транспортного происшествия. Напомним, что во время инцидента погибла женщина, еще двое человек получили травмы различной степени тяжести (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes допустил столкновение, когда обгонял другую машину на встречной полосе. При этом он нарушил правила, так как на дороге была одна сплошная линия разметки.

Видео дня

Белая легковушка, в которую врезался Mercedes – это такси. Его 35-летняя пассажирка в итоге погибла, а ее подруга и таксист попали в больницу.

По данным КП, водителя арендованной Собчак машины зовут Олег Цой. Он якобы признал свою вину и активно сотрудничает со следствием.

Суд выбрал для вероятного виновника аварии меру пресечения в виде двухмесячного домашнего ареста.

Напомним, что сразу после аварии Собчак вместе с охраной и помощниками пересела в другую машину и уехала в аэропорт. Позже она пояснила, что спешила домой к сыну.

Женщина утверждает, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы, а также находится в состоянии шока.

Ксения Собчак – российская журналистка, политик, телеведущая и актриса.

Родилась 5 ноября 1981 года в городе Санкт-Петербург.

В октябре 2017-го заявила об участии в выборах президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта-2018. В итоге заняла четвертое место.

Как писал OBOZREVATEL, жертвой ДТП с участием Собчак стала 35-летняя Екатерина Тарасова, которая вела свой блог в интернете. У женщины осталась 7-летняя дочь, которую согласились забрать друзья семьи.