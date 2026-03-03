'Слишком поздно!' Трамп заявил, что уже не планирует вести переговоры с Ираном: что заставило передумать

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не планирует вести переговоры с Ираном, поскольку, по его словам, иранские военные возможности и руководство "уничтожены". Он подчеркнул, что для диалога уже "слишком поздно", хотя ранее допускал возможность контактов с Тегераном.

Об этом пишет The Times of Israel. Издание ссылается на сообщение Трампа в его соцсети Truth Social, которое он сделал в ответ на публикацию в The Washington Post, где одобрительно оценили его решение нанести удар по Ирану.

В своей короткой публикации Трамп написал, что военные ресурсы и правление Ирана "исчезли", и что "слишком поздно" проводить переговоры с Тегераном.

Президент США отметил, что у Ирана больше нет систем противовоздушной обороны, военно-воздушных и военно-морских сил, а также руководства.

"Они хотят разговаривать. Я сказал: "Слишком поздно!"", — подчеркнул Трамп.

Таким образом президент США фактически отказался от идеи переговоров, несмотря на то, что еще в воскресенье заявлял о намерении "поговорить" с иранскими лидерами по их просьбе.

Тогда он заявил, что "будет вести переговоры" с иранскими лидерами по их просьбе, продолжая при этом американо-израильскую бомбардировочную кампанию и призывая иранцев свергнуть режим.

Однако сейчас, на фоне эскалации и заявлений о значительных потерях иранской стороны, Трамп дал понять, что больше не видит смысла в дипломатическом диалоге с Тегераном.

Что предшествовало

В воскресенье, 1 марта, Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана хочет провести с ним переговоры после недавних американских ударов по стране. По его словам, он согласился на разговор.

По словам президента США, иранская сторона вышла на контакт уже после ударов. Трамп упрекнул, что Тегерану нужно было сделать это раньше.

"Они хотят говорить, и я согласился говорить, поэтому я буду с ними говорить. Им стоило сделать это раньше", – сказал Дональд Трамп.

