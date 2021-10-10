Ксения Собчак попала в ДТП в Сочи: есть жертва и пострадавшие. Видео

В субботу, 9 октября, в России в городе Сочи произошла смертельная авария, участницей которой стала известная телеведущая Ксения Собчак. По дороге в Красную Поляну столкнулись Mercedes и Volkswagen, пассажирка последнего транспортного средства погибла.

Информация об этом появилась в Telegram-канале "Майор и Генерал", позже ее подтвердил водитель Mercedes, который арендовала журналистка. Известно, что сразу после аварии Собчак вместе с охраной и помощниками пересела в другую машину и уехала в аэропорт. Серьезных травм у нее нет. По данным СМИ, в воскресенье, 10 октября, у Собчак запланирован авиарейс в Нью-Йорк.

Жертвой лобового столкновения стала 35-летняя женщина из Подмосковья. Ее подругу и водителя Volkswagen госпитализировали. Позже стало известно, что вторая женщина якобы умерла в больнице, но официальной информации об этом нет. (чтобы посмотреть видео с места ДТП, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Предварительно известно, что автомобиль, в котором ехала Собчак, выехал на встречную полосу движения, чтобы совершить обгон. Там он столкнулся с Volkswagen, который в свою очередь врезался в микроавтобус, передают "Вести Кубань". В нем было 10 человек, никто из них не пострадал.

По факту аварии открыто уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

Сама Ксения Собчак ДТП пока никак не комментировала. Ее менеджер Кирилл Суханов также не сообщил прессе никакой информации о происшествии.

Как сообщал OBOZREVATEL, мать украинской эстрадной певицы Натальи Захур, известной под псевдонимом Камалия, попала в ДТП с участием грузовика.