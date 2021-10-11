ДТП с Собчак: что известно о погибшей в аварии. Фото

В субботу, 9 октября, автомобиль Mercedes, в котором ехала российская журналистка Ксения Собчак, столкнулся с Volkswagen, что привело к ДТП с летальным исходом. Жертвой стала 35-летняя Екатерина Тарасова.

У женщины осталась 7-летняя дочь, которую согласились забрать друзья семьи, сообщает Star Hit. С отцом девочка не общается, а сама Собчак, по словам подруги покойной, не отвечает на просьбы о помощи (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Екатерина вела свой блог о фитнесе и материнстве, который насчитывает 10 000 подписчиков. Увлекалась медитацией, растяжкой, вокалом, путешествиями и пропагандировала здоровый образ жизни и любовь к себе.

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Незадолго до аварии женщина посвятила пост тому, что человеку хочется прийти в состояние покоя, гармонии и света. По мнению молодой мамы, не нужно спешить жить, ведь так можно пропустить счастье в простых вещах.

"Суета отнимает много сил, разрушает нашу душу и нам некогда задуматься "а куда мы бежим" и что нас ждет в конце этого спринта", – написала блогер.

Маша, дочь Екатерины, росла в любви и заботе. Женщина часто брала ее с собой в путешествия, учила самостоятельности, а о материнстве отзывалась так: "Есть этапы, которые делят жизнь на до и после. Рождение дочери стало для меня новым витком".

Напомним, что сразу после аварии Собчак вместе с охраной и помощниками пересела в другую машину и поехала в аэропорт. Свое решение телеведущая объяснила тем, что хотела поскорее увидеть сына.

Также OBOZREVATEL сообщал о деталях смертельного ДТП, где все участники пострадали. Российская журналистка утверждает, что не просила водителя выезжать на встречную полосу.