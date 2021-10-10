Собчак – о смертельном ДТП: в ужасе, что погибли люди, но я хотела к сыну и домой

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что не собирается улетать из страны после смертельной аварии, участницей которой стала в Сочи. Свое поспешное оставление места ДТП 9 октября она пояснила плохим самочувствием и желанием скорее поехать домой, увидеть сына.

Об этом журналистка написала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня". При этом уточнила, что автором поста является она лично.

"Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди. Будем связываться с родными. Никуда не лечу и не еду", – заверила Собчак.

Напомним, что авария с Mercedes, который она арендовала, произошла по дороге в Красную Поляну. Авто на обгоне протаранило Volkswagen, а то в свою очередь врезалось в автобус. В ДТП погибла пассажирка второй легковушки, 35-летняя жительница Подмосковья, водитель и еще одна пассажирка попали в больницу.

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РосСМИ написали, что после произошедшего Собчак со своими помощниками и охранниками пересела в другой автомобиль и якобы уехала в аэропорт. Отмечалось, что на 10-е число у нее был запланирован авиарейс в Нью-Йорк (США).

Сама телеведущая заявила, что это не так. В посте она подтвердила, что была в Mercedes, но уточнила, мол, автомобиль и водитель были не ее, мужчину за рулем она не подгоняла.

"Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это (пойти на обгон. – Ред.) было конкретное личное решение водителя, это правда", – заверила журналистка.

Она добавила, что после столкновения потеряла сознание, потом ассистентка перевела ее в другое авто. И хотя ей предлагали госпитализацию в Сочи, она отказалась и решила уехать."Когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение. Мы уехали на другом автомобиле, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другому авто. Ими уже занимались люди", – заявила Собчак.

Коротко о знаменитости: Ксения Собчак – 39-летний российский политик, актриса, продюсер кино и телевидения, сценаристка, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница, находится в политическом совете российской партии "Гражданская инициатива".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Собчак опубликовала серию снимков, на которых позировала с известным актером Игорем Верником. Она заявила, что все слухи об их возможном романе были неправдой.