Вадим Олейник назвал двух скандальных звезд, отговаривавших его ехать в Москву в 2015 году

Украинский певец Вадим Олейник, также известный как Oleynik, назвал двух украинских звезд, которые отговаривали его в 2015 году ехать в Москву и выступать на "Новой волне". Именно эти знаменитости во время полномасштабной войны попадали в скандалы с русским языком и дружбой с россиянами.

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Речь идет об Андрее Данилко и Иване Дорне. Разговоры с ними Oleynik вспомнил в интервью со Славой Деминым на YouTube.

В 2015 году украинцев, в том числе и Олейника, приглашали выступать на фестивалях и мероприятиях Игоря Николаева. Он колебался, но разговор с Данилко и Дорном убедил его отказаться.

"Они говорили не ехать. Больше Андрей. Он мне позвонил, сказал: "Ну зачем тебе это?" Я не жалел. Я считаю, что это правильно", – рассказал Олейник.

По словам певца, он уважал обоих артистов, поэтому их мнение подкрепило его собственные убеждения о поездке в Москву. Хотя и без звонков от звезд, как объяснил Олейник, он отказался бы.

Напомним, Иван Дорн попадал в скандалы из-за русского языка и выступления на Бали перед россиянами. В то же время Андрей Данилко недавно возмутил украинцев фотографией с Аллой Пугачевой, а перед этим вступился за язык страны-агрессора.

Ранее OBOZ.UA писал, как прошел концерт Ивана Дорна с "хорошими русскими" в Варшаве. Артисты ругали Путина и выкрикивали проукраинские лозунги.

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