Монеточка и Noize Mc пели по-украински, Иван Дорн кричал 'Героям слава!', а зал бранил Путина: как прошел скандальный концерт с 'хорошими россиянами' в Варшаве

Пока в Украине певцы переводят свои русскоязычные хиты на украинский с морально-этической точки зрения Иван Дорн "зависает" на концерте в Варшаве, Польша, с украинками Луной и Dakooka и "хорошими россиянами", якобы выступающими против войны: Монеточкой и Noize Mc. Что интересно, они настолько хотят показать свой а-ля бунт против войны, которую развязала РФ, что даже собственные песни перевели на украинский.

Более того, сам Иван Дорн спел на родном языке, но из-за скупого музыкального наследия осмелился развлечь посетителей перепевом хита Скрябина "Танець пінгвіна". Из его уст доносилась и легендарная песня "Чито-грито" Вахтанга Кикабидзе. Видео нескольких выступлений на концерте, состоявшемся 8 июня, артист решил опубликовать в InstaStories. Но почему-то о русских песнях, также звучавших во время выступления, он решил смолчать, создав иллюзию патриотизма.

Он спел один из нескольких своих треков, выпущенных на украинском языке, – "Тебе нема сьогодні". Что интересно, на экране зрителям показывали кадры из Украины, митингов, реалий войны. Как пишут пропагандистские медиа, после выступления Дорну выкрикнули из зала "Слава Украині", на что он, не имея возможности проигнорировать, ответил "Героям слава!" На протяжении всего концерта Дорн балансировал между английским и украинским языками.

РосСМИ пишет, что Монеточка попыталась даже спеть куплет одной из своих песен на украинском, но такое зрелище не очень порадовало людей, которые пришли послушать артистов, пытающихся "вновь сдружить три страны". Зрители начали выкрикивать: "Нет войне".

Чтобы оправдать себя перед украинцами, Монеточка, пишет росСМИ, начала рассказывать, как ненавидит диктатора Владимира Путина: "Не хотела вот затрагивать тему политики, но просто так не люблю Путина, просто меня он достал. Меня достала эта война, это какой-то ужас". Она добавила, что мечтает выступать дома, то есть в России, однако артистка упустила тот момент, что после этих резких заявлений даже спокойно границу не сможет перейти.

Noize Mc тоже пытался привлечь внимание украинцев песнями об осуждении войны и даже полным перепевом одной из них на украинский. В одном из своих последних треков артист вспоминает "Лебединое озеро" на телевидении", что означает роковые проблемы в России, и те же "где вы были 8 лет", что среди украинцев вообще превратилось в мем.

Зрители, большинство из которых были белорусами и украинцами, на протяжении почти всего концерта выкрикивали "Нет войне", "Путин – ху*ло".

А вот украинка Луна "уважает" россиян за то, что те уехали из РФ. Это она сказала, когда делала перекличку жителей стран, пришедших вместе с артистами-предателями размывать границы.

Известно, что часть выручки планируют передать благотворительной организации Gen.Ukrainian, которая занимается психологической помощью детей, пострадавших от войны. Какой именно процент и какую сумму удалось собрать, никто так и не сообщает.

Ранее OBOZ.UA писал, что Иван Дорн все еще пытается усидеть на двух стульях и создает контент как на украинском, так и на русском языках. В последнем случае он невероятно раздражает украинцев, но радует жителей СНГ.

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