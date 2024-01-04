'Голубь мира' Иван Дорн устроил тур по Бали: россиянам не понравилось его пение, а украинцы возмущены из-за молчания о войне

Украинский певец Иван Дорн, анонсировавший выступление на индонезийском курорте Бали в новогоднюю ночь, таки выступил перед россиянами. , 3 января анонсирован еще один концерт украинца в другом местном клубе с теми же ди-джеями.

Видео дня

Как пишут в комментариях под постом артиста, он был гостем в заведении KLAPA Beach Club, где разочаровал русскоязычный контенгент пением и молчал об обстрелах Украины, произошедших незадолго до Нового года. OBOZ.UA расскажет, что известно о балийском туре "голубя мира".

Анонс

За неделю до Нового года Дорн анонсировал выступление в клубе KLAPA, которое должно было состояться 1 января. Событие активно распространялось на русскоязычных площадках, а позже выяснилось, что шоу будет проходить в отеле, владелец которого – россиянин.

Афиши

В клубе было заявлено, что выступление артиста запланировано с 00:05 до 1:30 часы ночи, сразу после наступления 2024 года. До этого у певца на разогреве были другие музыканты.

Кстати, этот клуб не слишком принципиален, когда вопрос доходит до выбора исполнителей. Уже в начале года в нем запланированы выступления россиян Нурлана Сабурова, который насмехался над украинцами, Басты, "Мумий Тролля", Моргенштерна и других. Все они игнорируют геноцид украинцев или поддерживают Кремль.

Также в сети распространяется афиша концерта Дорна 3 января уже в другом клубе на Бали – Morabito Art Villas.

Выступление на Новый год

Хотя сам певец не показывал видео с концерта, это за него сделали собравшиеся. 31 декабря в сети появилось видео, где Дорн призывает всех посетить свое шоу.

Под постом украинца с анонсом концерта можно увидеть следующее замечание на русском языке: "Это было ужасно! Если ты прилетел на Бали и взял деньги, пожалуйста отработай их, а не включай никому неизвестные песни и молчи под фанеру. Ты просто испортил Новый год всем тем, кто хотел кайфануть под тебя".

В профиле пользователя, который это написал, можно увидеть флаги России, Беларуси, Китая и Бали. По фото становится очевидно, что он – не китаец. Также в блоге недовольного фаната Дорна есть видео, где видно, что певец развлекал публику своими русскоязычными хитами. Людей в зале было немало.

Но и это не все. Как пишут комментаторы, на выступлении артист не вспомнил о войне в Украине. "Нормально во время концерта не сказать ни слова о войне? Нормально после масштабных обстрелов, кучи смертей и страданий продолжать скакать перед россиянами?" – говорится в одном из сообщений.

Ранее OBOZ.UA писал, что Иван Дорн анонсировал выход русскоговорящего альбома. Более того, артист оставил у себя в канале ссылку на российское медиа, написавшее о предстоящем выходе его пластинки. Особо точный комментарий на эту тему, по мнению редакции OBOZ.UA, написала Надежда Потоцкая.

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