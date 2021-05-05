В Турции задержали украинок за голую фотосессию на яхте

Украинок задержали в Турции за откровенную съемку на яхте в бухте Гечек в заливе Фетхие. После допроса их отпустили, но информация об аресте уже успела дойти до местных СМИ.

Как пишет издание Onedio, на катере развлекались двое мужчин и шесть девушек, в то время как по всей стране действует жесткий карантин.

Украинки снимали себя на камеру полностью обнаженными (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Одна из участниц фотосессии поделилась подробностями произошедшего, видео с ней опубликовал PavlovskyNEWS. Она рассказала, что кто-то их сфотографировал из соседней яхты, после чего о съемке эротического характера узнали правоохранительные органы.

"Как мы уже поняли, в мусульманских странах лучше не делать голые фото. Но нужно совершать свои ошибки, чтобы точно понять это. Если вы хотите сделать откровенные фото в мусульманских странах – лучше их не делать, либо делать максимально скрытно. Нас с девочками засняли с другой яхты, и каким-то образом эти фото попали в местные СМИ. Нас задержала полиция. Целый день нас допрашивали. Это не очень приятная процедура…" – сказала девушка.

Как выяснилось позднее, украинка, которая была задержана полицией вместе с остальными моделями, сообщила, что уже улетела в Киев. Однако она заявила, что намерена снова вернуться через месяц.

Также девушка поделилась с подписчиками сети кадрами, на которых продемонстрировала, как отдыхает с подругами на курорте. Они катались на большой яхте, а также отмечали день рождение одной из них.

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Как сообщал OBOZREVATEL, это уже далеко не первый подобный случай, ведь ранее полиция города Дубай арестовала группу молодых девушек за то, что они позировали полностью обнаженными на балконе отеля Dubai Marina. Среди них были украинки.