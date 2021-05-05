В Турции опровергли участие украинок в голой фотосессии на яхте

В посольстве Украины в Турции заявили, что украинки не участвовали в откровенной фотосессии на яхте. Как оказалось, на ней находились иностранные граждане четырех стран, а также Турецкой Республики.

Отмечается, что украинки в это время были в купальниках, и это зафиксировано в протоколе о задержании. Обнаженными были гражданки третьих стран, передает "Укринформ".

На данный момент иностранцам выписан штраф за нарушение норм карантинного режима, а также передано дело в суд в обвинении о нарушении норм морали и общественного порядка.

Напомним, украинок задержали в Турции за откровенную съемку на яхте в бухте Гечек в заливе Фетхие. После допроса их отпустили, но информация об аресте уже успела дойти до местных СМИ.

Одна из участниц откровенной фотосессии на яхте в Турции, которая была задержана полицией вместе с остальными моделями, сообщила, что уже улетела в Киев. Однако она заявила, что намерена снова вернуться через месяц.

Кроме того, одна из участниц откровенной фотосессии на яхте в Турции – Диана – поделилась с подписчиками сети кадрами, на которых продемонстрировала, как отдыхает с подругами на курорте. Девушки катались на большой яхте, а также отмечали день рождение одной из них.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, после откровенной фотосессии украинок на яхте в Турции в сети стали распространять мемы о девушках. Их сравнили с моделями, которых застали на похожей съемке в Дубае.