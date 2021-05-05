За голую фотосессию в Турции задержали француженку: появились подробности скандальной съемки

В откровенной фотосессии на яхте в Турции также присутствовала девушка из Франции – она отдыхала на дне рождении Вероники Курган, известной как певица Starla. Француженка рассказала, что съемка стоила ей длительного пребывания в полицейском участке и даже существовала угроза тюремного заключения.

Все же девушке удалось покинуть курорт и отправиться на родину. Об этом пишет издание PavlovskyNEWS (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Также одна из участниц откровенной фотосессии – Юлия – рассказала, что шокирована происходящим, поскольку не ожидала, что их съемка так распространится в сети. По словам девушки, они с компанией отдыхали, и никто не мог предположить, что их снимают.

По поводу цели поездки на яхте модель ответила, что никакую информацию не предоставит, так как "журналисты все перекрутят". На данный момент Юлия и другие девушки еще находятся в Турции.

Напомним, украинок задержали в Турции за откровенную съемку на яхте в бухте Гечек в заливе Фетхие. После допроса их отпустили, но информация об аресте уже успела дойти до местных СМИ.

Одна из участниц откровенной фотосессии на яхте в Турции, которая была задержана полицией вместе с остальными моделями, сообщила, что уже улетела в Киев. Однако она заявила, что намерена снова вернуться через месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, одна из участниц откровенной фотосессии на яхте в Турции – Диана – поделилась с подписчиками сети кадрами, на которых продемонстрировала, как отдыхает с подругами на курорте. Девушки катались на большой яхте, а также отмечали день рождение одной из них.