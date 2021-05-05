Участница голой съемки в Турции улетела в Украину, сделав неожиданное заявление

Одна из участниц откровенной фотосессии на яхте в Турции, которая была задержана полицией вместе с остальными моделями, сообщила, что уже улетела в Киев. Однако она заявила, что намерена снова вернуться через месяц.

Этой информацией натурщица поделилась на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Через месяц мы приедем", – говорится в подписи к снимку.

Кроме того, в stories модели есть короткий ролик с той самой съемки на яхте, который она опубликовала почти сутки назад.

Сама же девушка в блоге себя называет "сумасшедшей обнаженной моделью", о чем свидетельствует описание в шапке профиля в социальных сетях. На своей странице она размещает кадры эротического характера, не стесняясь показывать обнаженное тело.

Напомним, что на катере в Турции развлекались двое мужчин и четыре девушки, в то время как по всей стране действует жесткий карантин. Украинки позировали полностью обнаженными, за что были задержаны и допрошены правоохранительными органами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одна из украинок, которых задержали в Турции за откровенную съемку на яхте, поделилась подробностями произошедшего. Она сообщила, что полиция допрашивала их практически весь день.