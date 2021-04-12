В сети показали, как выглядит дом самого богатого человека в мире изнутри. Фото

Богатейший человек мира, глава компании Amazon Джефф Безос живет в трехэтажном пентхаусе в центре Нью-Йорка. Так, в небоскребе на Пятой авеню у него объединены 4 квартиры общей стоимостью $960 млн и площадью 1600 квадратных метров.

Об этом сообщает издание Jetsetter. По словам инсайдеров, в элитном доме есть 7 спален и 7 ванных комнат, 3 гардеробные, а также обсерватория и просторный кабинет с залом заседаний (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Также 3-этажная недвижимость имеет собственный лифт и две гигантские террасы с лобби зонами. С пентхауса Безоса открывается красивый вид на Мэдисон-сквер и весь Манхэттен.

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