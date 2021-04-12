У мережі показали, як виглядає будинок найбагатшої людини у світі зсередини. Фото

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
3 хвилини
25,4 т.
Як виглядає пентхаус Джеффа Безоса зсередини

Найбагатша людина світу, глава компанії Amazon Джефф Безос живе в триповерховому пентхаусі в центрі Нью-Йорка. Так, у хмарочосі на П'ятій авеню у нього об'єднані 4 квартири загальною вартістю $ 960 млн і площею 1600 квадратних метрів.

Про це повідомляє видання Jetsetter. За словами інсайдерів, в елітному домі є 7 спалень і 7 ванних кімнат, 3 гардеробні, а також обсерваторія і просторий кабінет з залом засідань (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Елітний пентхаус Джеффа Безоса
Одна з кімнат в пентхаусі Джеффа Безоса
Кухня Джеффа Безоса
Елітні ппартаменти Джеффа Безоса
Коридор в пентхаусі Джеффа Безоса
Обідня зона в пентхаусі Джеффа Безоса
Ванна кімната в пентхаусі Джеффа Безоса
Робоча зона в пентхаусі Джеффа Безоса
Ванна кімната в пентхаусі Джеффа Безоса
Апартаменти Джеффа Безоса
Елітні апартаменти Джеффа Безоса
Більярдний стіл в пентхаусі Джеффа Безоса
Елітні апартаменти Джеффа Безоса

Також 3-поверхова нерухомість має власний ліфт і дві гігантські тераси з лобі зонами. З пентхауса Безоса відкривається гарний вигляд на Медісон-сквер і весь Манхеттен.

Елітний пентхаус Джеффа Безоса з величезною терасою
Триповерховий пентхаус Джеффа Безоса має величезні тераси з лобі зонами
Триповерховий пентхаус Джеффа Безоса має величезні тераси з лобі зонами
Елітний пентхаус Джеффа Безоса

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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