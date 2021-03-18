Том Круз продает элитное ранчо за 39,5 млн долларов: как оно выглядит

Юля Ухина
Юля Ухина
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2,6 т.
Том Круз продает ранчо за 39,5 млн долларов

Голливудский актер, режиссер и продюсер Том Круз продает свое шикарное ранчо за 39,5 млн долларов. Так, оно расположено в Теллурайде, штат Колорадо (США).

Ранчо состоит из главного и гостевого домов, фитнес-центра, развлекательных зон на открытом воздухе и большого гаража на три машины. Оно имеет впечатляющие размеры – 320 акров, пишет Mansion Global.

Невероятный особняк Тома Круза

Главный дом построен из камня и местного кедра. В нем есть семь спален и девять ванных комнат. Площадь постройки составляет 930 квадратных метров.

Просторная гостиная с шикарными видами в доме Круза

Здание отличается декоративными деталями из дерева и камня. Особенно заметны красивые потолки с деревянными балками. Кухню украшают большие окна, выходящие в горы.

Комната в доме Круза

В особняке также есть медиа комната, тренажерный зал, спортивный корт, спа и офис. На территории также есть гостевой дом площадью 150 квадратных метров с тремя спальнями.

Комфортная читальня в доме Круза
Пространство для развлечений в доме Круза

Отмечается, что собственность Тома Круза граничит с национальным лесом и имеет удивительные лесные тропы. Дом расположен недалеко от центра города Теллурайд, который в 2017 году Forbes короновал лучшим горнолыжным курортом в мире.

Сказочное расположение поместья

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