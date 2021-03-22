Белла Хадид продает роскошный пентхаус за 6,5 млн долларов: как он выглядит

Американская супермодель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, продает свой роскошный пентхаус за 6,5 млн долларов. Так, квартира расположена в шестиэтажном доме в районе Сохо на Манхэттене (Нью-Йорк, США).

Общая площадь жилья составляет 238 квадратных метров. В нем есть гостиная, кухня, обеденная зона, две спальни, две ванные комнаты и офисное помещение, пишет Just Jared (чтобы просмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Также в роскошной квартире имеется винный погреб и собственная терраса на крыше шестиэтажного дома.

Интересно, что Хадид приобрела квартиру в июне 2020 года за 6,1 млн долларов и сделала там дорогостоящий ремонт. Она провела в пентхаусе локдаун, а сейчас решилась продать его. Белла хочет выручить за него 6,5 млн долларов.

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