В Букингемском дворце отреагировали на "слитый" разговор принца Гарри с отцом и братом

Представители Букингемского дворца обвинили принца Гарри и Меган Маркл в "злоупотреблении доверием" после того, как пара "слила" информацию о частном разговоре герцога Сассекского с принцем Уильямом и принцем Чарльзом американской телеведущей Гэйл Кинг.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на высокопоставленного королевского источника, при дворе расценили произошедшее как предательство. Напомним, что Гэйл Кин в эфире канала CBS сообщила, что переговоры Гарри с отцом Чарльзом и братом Уильямом были "непродуктивными". И что никто из родственников герцога до сих пор не подумал связаться с Меган.

Отмечается, что члены британской монаршей семьи намерены следовать традициям и хранить молчание относительно этой ситуации.

"Никто – ни королева, ни принц Уэльский, ни герцог и герцогиня Кембриджские – не будут давать комментариев к частным разговорам", – заявил источник.

К слову, это был первый разговор принца Гарри с родственниками после того, как он с женой Меган Маркл дал скандальное интервью Опре Уинфри.

Ранее в интервью принц Гарри рассказывал, что у него есть некоторая напряженность в общении с отцом.

Также Маркл сообщила в интервью, что до того как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.

Кроме того, она намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Британская королевская семья отреагировала на скандальное интервью герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл. Они отметили, что обеспокоены расовым вопросом и переживают из-за трудностей, которые пришлось пережить супругам.