В Букингемском дворце отреагировали на "слитый" разговор принца Гарри с отцом и братом
Представители Букингемского дворца обвинили принца Гарри и Меган Маркл в "злоупотреблении доверием" после того, как пара "слила" информацию о частном разговоре герцога Сассекского с принцем Уильямом и принцем Чарльзом американской телеведущей Гэйл Кинг.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на высокопоставленного королевского источника, при дворе расценили произошедшее как предательство. Напомним, что Гэйл Кин в эфире канала CBS сообщила, что переговоры Гарри с отцом Чарльзом и братом Уильямом были "непродуктивными". И что никто из родственников герцога до сих пор не подумал связаться с Меган.
Отмечается, что члены британской монаршей семьи намерены следовать традициям и хранить молчание относительно этой ситуации.
"Никто – ни королева, ни принц Уэльский, ни герцог и герцогиня Кембриджские – не будут давать комментариев к частным разговорам", – заявил источник.
К слову, это был первый разговор принца Гарри с родственниками после того, как он с женой Меган Маркл дал скандальное интервью Опре Уинфри.
Ранее в интервью принц Гарри рассказывал, что у него есть некоторая напряженность в общении с отцом.
Также Маркл сообщила в интервью, что до того как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве. По словам женщины, администрация дворца не оказала ей должной помощи.
Кроме того, она намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, еще во время первой беременности некоторые представители династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Британская королевская семья отреагировала на скандальное интервью герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл. Они отметили, что обеспокоены расовым вопросом и переживают из-за трудностей, которые пришлось пережить супругам.
Отец Меган Маркл Томас также высказался по поводу интервью, которое его дочь вместе со своим супругом принцем Гарри дала американской телеведущей Опре Уинфри. Он вступился за королевскую семью, отрицая какие-либо проявления расизма.
Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз отказался комментировать скандальное интервью сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл.