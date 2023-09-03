Нужных лекарств не существует: сестра Селин Дион рассказала о тяжелой болезни певицы. Как изменилась звезда. Фото

В декабре прошлого года у всемирно известной канадской певицы Селин Дион диагностировали тяжелое неврологическое заболевание – синдром мышечной скованности. Лекарств, которые могли бы полностью побороть недуг, просто не существует, поэтому родные 55-летней звезды надеются на чудо.

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Об этом рассказала сестра артистки в интервью Hello! Клодетт Дион поделилась, что певица страдает от постоянных спазмов в мышцах.

"Это болезнь, о которой мы очень мало знаем. У нее бывают спазмы, которые невозможно контролировать. Знаете, бывает такое, когда просыпаешься посреди ночи из-за судорог в ноге или икре? Примерно так, только у нее такие судороги во всех мышцах. Мы мало что можем сделать, чтобы поддержать ее, облегчить ее боль. Мы молимся о чуде", – поделилась Клодетт.

Она заверила, что ее звездная сестра очень сильная и готова бороться, однако сейчас это непросто из-за отсутствия необходимых медикаментов.

"Мы скрещиваем пальцы, чтобы исследователи нашли лекарство от этой ужасной болезни... Она делает все, чтобы выздороветь. Она — сильная женщина" – добавила сестра культовой исполнительницы.

После того, как стало известно о болезни, Селин Дион крайне редко появляется на публике. Она отменила свой большой тур с гастролями и нечасто показывается в соцсетях.

"К сожалению, спазмы влияют на все стороны моей каждодневной жизни. Это бывает, когда я хожу, или когда пытаюсь пользоваться голосовыми связками так, как привыкла. Я уже давно борюсь с проблемами со здоровьем. И мне было очень тяжело противостоять этим испытаниями и говорить обо всем, с чем мне приходится иметь дело", – рассказывала певица в декабре 2022-го, объявляя фанам о своей болезни.

Отметим, на сайте Университета Джонса Хопкинса в США сообщается, что синдром мышечной скованности встречается у одного-двух людей на миллион. И в тех случаях, когда пациенту ставят этот диагноз, у него самого и его семьи появляется скорее больше вопросов, чем ответов, поскольку болезнь недостаточно исследована, а инструкции по ее лечению до сих пор не существует.

Как писал OBOZREVATEL, ранее без сознания нашли певицу Мадонну, которую после этого срочно госпитализировали в реанимацию. Инсайдеры позже рассказали, что она была прикована к постели, испытывала постоянное чувство тошноты и слабости. Они добавили, что "болезнь продолжает разрушать организм" звезды.