Украинцы пристыдили организаторов Евровидения-2023 из-за 'недовыступления' Русланы в финале: что говорит певица

13 мая в Ливерпуле состоялся грандиозный финал Евровидения-2023, во время которого на сцену вышли самые яркие украинские артисты, представлявшие нашу страну на песенном конкурсе в разные годы. Так, еврофаны увидели Верку Сердючку, Джамалу, Тину Кароль, группы Kalush Orchestra и Go_A, однако в этом списке не оказалось Русланы, которая стала первой победительницей Евровидения от Украины. Еще ранее эта тема спровоцировала громкий скандал в сети, однако организаторы заверили, что певица в гранд-финале появится.

Видео дня

И действительно, организаторы не соврали – Руслану показали на экране во время выступления победителя Евровидения-2010 Дункана Лоуренса из Нидерландов. Видео с нашей артисткой было без звука, и длилось оно около 5 секунд. У украинских еврофанов это вызвало бурю возмущения, о чем они активно пишут на странице "Євробачення Україна" в Instagram.

Так, пока Лоуренс пел свою композицию, на экранах показали видео, где Руслана с группой украинцев с сине-желтыми флагами в руках подпевает нидерландскому музыканту на фоне Золотых ворот в Киеве. Вот только звук на видео по каким-то непонятным причинам отсутствовал или же был практически не слышен.

Украинцы не понимают, как организаторы могли проигнорировать Руслану и ее победные "Дикі танці". В комментариях они оставляют: "Руслана в эфире два раза с флагом мелькнула, и все. Грустно", "Не понимаю, почему Руслану не пригласили? Она первая, кто прославил Украину на Евровидении. Для всех нашлось место, кроме нее", "Позор организаторам. Самую яркую победительницу Руслану не включили нормально в выступление на Евровидении", "Слов нет", "Вы серьезно? Это и есть "важная миссия" Русланы, о которой вы говорили", "Представляю, как ей обидно", "Сколько всего было на той сцене, а одна-единственная Руслана могла разорвать то шоу и всех выступающих, включая Лорин".

Однако сама Руслана отреагировала на "игнор" организаторов спокойно и даже благородно. У себя в Instagram она разместила фото в знаменитом конкурсном костюме и написала: "Неважно, на какой ты сцене, главное – это публика и что тебе есть что сказать".

Отметим, OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения-2023. Все ключевые события эфира – в нашем материале.

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