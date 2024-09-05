'Украинец за границей перестает быть украинцем?' Алена Шоптенко эмоционально отреагировала на хейт, что 'те, кто поехал за границу – предатели'

Алена Шоптенко, известная хореограф и победительница "Танцев со звездами", с началом полномасштабного вторжения вместе с сыном уехала из Киева в Вену. Уже второй год артистка живет на две страны – каждые 2-3 месяца посещает Украину.

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В интервью OBOZ.UA танцовщица призналась, что не знает, когда примет решение об окончательном возвращении домой. А также призналась, что некоторые ее знакомые за границей переживают, что, когда вернутся, столкнутся с осуждением, что в свое время выехали.

"Я сама сталкивалась с таким в комментариях, – говорит Алена Шоптенко. – Писали не мне, но я видела подобные обвинения на страницах других. О том, что люди, уехавшие за границу – предатели. Я не понимаю, почему кто-то может думать, что украинец за границей перестает быть украинцем? Здесь, в Австрии, уже все поняли, что мы – это образованная, трудолюбивая нация. Украинцы начинают открывать свои дела, демонстрировать миру наши продукты. Я также делала и буду делать в дальнейшем здесь значимые культурные ивенты, которые направлены на построение понимания Европой, насколько разносторонне развита и талантлива наша нация. Каждый из нас украинец, независимо от того, где он находится.

"Сейчас я живу в двух странах, – продолжает артистка. – Хотя долгое время специально ничего не запускала в Австрии, чтобы не давать себе шанс начинать свое дело в Европе. Я не понимала: зачем мне это? Но случилось, как случилось: мы продолжаем быть здесь, поэтому нельзя сидеть, сложа руки. Живу физически в Вене, душой – в Киеве. Я развиваюсь, получаю здесь опыт, который потом привезу в Украину. И думаю, что многие украинцы, которые сейчас находятся вне дома, думают так же. А когда будет дальше, не знаю, никто не знает. Я уже устала об этом думать. Поэтому делаю все, что могу сейчас, помогаю чем могу. И разрывать связь с Украиной никогда не буду. И не хочу".

Полное интервью с Аленой Шоптенко читайте здесь.

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