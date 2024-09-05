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"Украинец за границей перестает быть украинцем?" Алена Шоптенко эмоционально отреагировала на хейт, что "те, кто поехал за границу – предатели"

Оксана Гейдор
Люди
2 минуты
1,4 т.
'Украинец за границей перестает быть украинцем?' Алена Шоптенко эмоционально отреагировала на хейт, что 'те, кто поехал за границу – предатели'

Алена Шоптенко, известная хореограф и победительница "Танцев со звездами", с началом полномасштабного вторжения вместе с сыном уехала из Киева в Вену. Уже второй год артистка живет на две страны – каждые 2-3 месяца посещает Украину.

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В интервью OBOZ.UA танцовщица призналась, что не знает, когда примет решение об окончательном возвращении домой. А также призналась, что некоторые ее знакомые за границей переживают, что, когда вернутся, столкнутся с осуждением, что в свое время выехали.

"Я сама сталкивалась с таким в комментариях, – говорит Алена Шоптенко. – Писали не мне, но я видела подобные обвинения на страницах других. О том, что люди, уехавшие за границу – предатели. Я не понимаю, почему кто-то может думать, что украинец за границей перестает быть украинцем? Здесь, в Австрии, уже все поняли, что мы – это образованная, трудолюбивая нация. Украинцы начинают открывать свои дела, демонстрировать миру наши продукты. Я также делала и буду делать в дальнейшем здесь значимые культурные ивенты, которые направлены на построение понимания Европой, насколько разносторонне развита и талантлива наша нация. Каждый из нас украинец, независимо от того, где он находится.

"Украинец за границей перестает быть украинцем?" Алена Шоптенко эмоционально отреагировала на хейт, что "те, кто поехал за границу – предатели"

"Сейчас я живу в двух странах, – продолжает артистка. – Хотя долгое время специально ничего не запускала в Австрии, чтобы не давать себе шанс начинать свое дело в Европе. Я не понимала: зачем мне это? Но случилось, как случилось: мы продолжаем быть здесь, поэтому нельзя сидеть, сложа руки. Живу физически в Вене, душой – в Киеве. Я развиваюсь, получаю здесь опыт, который потом привезу в Украину. И думаю, что многие украинцы, которые сейчас находятся вне дома, думают так же. А когда будет дальше, не знаю, никто не знает. Я уже устала об этом думать. Поэтому делаю все, что могу сейчас, помогаю чем могу. И разрывать связь с Украиной никогда не буду. И не хочу".

Полное интервью с Аленой Шоптенко читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал, что переехавшая в Норвегию телеведущая Тала Калатай рассказала, как хейтеры устраивают "охоту" на украинок в соцсетях.

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