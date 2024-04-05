Переезд в Канаду и работа официанткой. Как живет самая успешная когда-то ребенок-кинозвезда Анастасия Зюркалова

Актриса Анастасия Зюркалова начала сниматься с десяти лет и сыграла в свое время главные роли в громких украинских мелодрамах ("Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь", "Женская интуиция", "Тебе, настоящему", "Аврора").

В интервью OBOZ.UA артистка, которая уже больше двух лет проживает в Канаде, объяснила, почему на пике популярности неожиданно исчезла с экранов, прокомментировала слухи о конфликте с режиссером Оксаной Байрак, у которой много снималась, и рассказала о своей теперешней жизни в стране, где нашла временное пристанище от войны.

Анастасия Зюркалова – киевлянка. Папа девушки – предприниматель, мама – знаменитая спортивная гимнастка, чемпионка мира Оксана Омельянчик. В кино Настя попала в десять лет. Папа будущей кинозвезды случайно услышал о том, что проходит кастинг юных актрис в мелодраму режиссера Оксаны Байрак "Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь". Среди сотни претенденток выбрали Настю. Впоследствии режиссер сняла ее в главных ролях еще в четырех своих картинах. А роль девочки из Припяти в фильме "Аврора" была написана специально для Зюркаловой.

Часть съемок картины проходила в Киеве, масштабные сцены эвакуации после Чернобыльской аварии – в Краматорске Донецкой области. Впоследствии съемочный процесс продолжился в Лос-Анджелесе. Одну из главных ролей в картине сыграл голливудский актер Эрик Робертс. В 2006 году лента "Аврора" попыталась сразиться за "Оскар" в номинации "Лучший иноязычный фильм", однако награды не получила.

А потом на пике популярности Анастасия внезапно исчезла с экранов. Ходили слухи о конфликте актрисы с режиссером Байрак. Однако Зюркалова это отрицает: "Знаете, мне мама или бабушка иногда присылают статьи обо мне из интернета со всяческими слухами. Очень любят писать журналисты что-то вроде: "Куда исчезла эта девочка?" А я просто живу свою жизнь. Что касается Оксаны Байрак, мы не ссорились. Просто уже очень много лет не общаемся, как-то так случилось, что потерялась связь. Однако мы никогда не конфликтовали ни в каких вопросах".

"Я не слежу за ее творчеством, за тем, чем она занимается", – добавляет Зюркалова, которая со времени "Авроры" не сыграла у Байрак, называвшей ее своей кинодочкой, ни одной роли. По поводу антиукраинской позиции, которую режиссер избрала после российского вторжения, у Насти такие мысли: "Весь мир видит, что происходит с Украиной, и все понимают, где здесь правда. И когда слышишь о поддержке страны-агрессора – это по меньшей мере странно".

Свое отсутствие какое-то время на киноэкранах Зюркалова объясняет так: "Когда много снималась, была ребенком, а потом стала взрослеть. Львиную часть времени стала забирать учеба – всегда была отличницей. Впоследствии поступила в Киевский национальный лингвистический университет. Языки мне всегда были интересны, и я думала, что получить такое образование – хороший выбор".

Однако через два года девушка была вынуждена оставить учебу на переводчика, потому что любовь к актерству победила: "Услышала, что идет набор в мастерскую легендарного украинского педагога, народного артиста Украины Николая Рушковского. И повернула свою жизнь в эту сторону". Учебу в лингвистическом пришлось оставить: "Жалела, честно говоря, потому что иметь диплом такого вуза – было бы очень неплохо. Но даже за те два года учебы получила многое, это хороший университет. Я хотела продолжать обучение там, но просто физически я не смогла бы. Театральный университет – это с 9 утра до 10 вечера, без преувеличения. Ты там весь".

Дебют Зюркаловой на театральной сцене состоялся в главной роли в постановке "Антигона" известного режиссера Игоря Славинского на сцене Киевской академической мастерской театрального искусства "Созвездие". Некоторое время Анастасия была актрисой этого театра. Затем имела спектакли в других театрах (Театральная мастерская Николая Рушковского, театр "Актер", ТЮЗ), а также снималась в кино.

Полномасштабное вторжение застало Зюркалову в пригороде Киева. "Накануне, 23 февраля, у меня было представление в театре. У всех было очень тревожное настроение, однако в плохое верить не хотелось. А потом оказалось, что это был последний спектакль, который сыграла в Киеве… Дальше было 24 февраля – страшный день, как и для всех. В пять утра раздался телефонный звонок от отца. Сказал: "Собирай вещи, беги к нам". Мы живем за городом, я – отдельно, но недалеко от родителей. Хорошо помню страх, который меня просто сковал, – такого в жизни никогда не испытывала. Можно много сниматься, иметь актерский опыт по подобным темам, представлять, как это может быть, но реальность оказалась гораздо страшнее".

"Помню, что после того, как началась полномасштабная война, еще месяцев восемь, а может, и год, я думала, что не смогу выходить на сцену, – продолжает Анастасия. – Потому что все это казалось столь фальшивым по сравнению с теми реальными чувствами, что мы все испытывали. Думала, что актерство какое-то время вообще никому не потребуется в Украине".

В марте 2022 года актриса переехала в Канаду: "Здесь живет уже несколько лет мой брат Иван. С каким сердцем собиралась? Не хотела сначала даже думать об этом, очень непросто было решиться. Однако потом собрала вещи за один день. Имела в руках только один чемодан, половину которого занимал фотоаппарат – давно увлекаюсь фотографированием".

Сейчас Анастасия живет в Торонто: "Продолжаю актерскую карьеру, правда, пришлось начинать фактически с нуля. Нашла киноагента, пишу самопробы. Летом был уже один театральный проект. Недавно была озвучка, небольшая, но это все равно актерская работа. На жизнь зарабатываю, работая официанткой в Cineplex VIP – это самая большая сеть кинотеатров в Канаде. Здесь есть такие заведения, куда можешь прийти, заказать какое-нибудь вкусное блюдо и посмотреть кино. Это невероятно интересная работа, потому что много наблюдаю за людьми, за жизнью здесь. К тому же у меня есть возможность регулярно смотреть свежие фильмы бесплатно. А это тоже плюс".

Уже больше двух лет Настя не была в Киеве: "Виделась ли я с мамой, с отцом – нет. Мы только созваниваемся по видеосвязи. Очень скучаю по родителям. Раньше у нас была традиция: когда я собиралась к ним на выходных, пекла тортик, что-то вкусненькое обязательно приносила. Сейчас мне не хватает такого живого общения. Потому что просто позвонить по телефону – это одно, и совсем другое дело, когда приходишь в родительский дом, где прожила большую часть своей жизни. Скучаю по этому очень, по друзьям своим и по тому, что раньше было больше актерской работы. Не знаю, как надолго я здесь. Война показала, что жизнь может перевернуться вверх дном совсем неожиданно. Никогда не думала, что однажды могу собрать вещи и уехать в другой конец света, но так произошло".

В Канаде Зюркалова уже имеет круг общения: "Есть канадские друзья. А еще невероятно счастлива, что нашла здесь нескольких товарищей из университета Карпенко-Карого. Время от времени посещаю нетворкинги Союза украинско-канадских кинопроизводителей, позволяющие находить новые контакты, и это отлично. Ну и конечно, у меня здесь брат. Я не знаю, что бы я делала без него. Когда только приехала, жила с Иваном, а в этом году мы уже разъехались".

"Брат здесь учился в кулинарном колледже, – рассказывает Настя. – Работал некоторое время в разных ресторанах. Сейчас его интересуют другие вещи. Ушел в ИТ, пробует себя. Это нелегко, потому что приходится работать на нескольких работах. Но в Торонто такая жизнь, многие и там и там. Здесь нужно уметь вертеться. Знаете, меня часто спрашивают: "Это старший брат твой?" В том и дело, что младший. Родители все время говорили ему в детстве, что надо брать с меня пример, потому что старшая. Ну как во всех семьях. А тут война, и он принимает такое взрослое мужское решение: позвать меня к себе. Первый год мне так много помогал – ощутила невероятную поддержку и гордость за него".

"Мне очень смешно слышать, когда кто-то говорит, что устал от войны в Украине, находясь за границей, – говорит Анастасия, комментируя разговоры о том, что в мире наблюдается определенная усталость от войны в Украине. – Однако чем дальше от эпицентра военных действий, тем меньше люди чувствуют нашу боль – это правда. Беспокойства меньше, первых полос в прессе – тоже. Однако нельзя винить в этом людей. Когда я только переехала, ходила по улицам, смотрела на улыбающихся мне людей и думала: "Чего такие радостные?" А они просто живут в хорошей, безопасной стране. Понимаете? Но в Канаде, как вы знаете, самая большая украинская диаспора, поэтому это одна из самых активных стран, которая продолжает продвигать все программы помощи нашей стране".

Рассказывая о том, как выстроила за границей бытовую жизнь, Настя признается, что кое-что до сих пор остается "болезненным вопросом": "Когда только переехала – все было сложным и не таким, к которому привыкла. Даже обычные продукты не приходились по вкусу. Реально у всего – другой вкус. Очень не хватает нашей молочной продукции. Здесь все это есть, но не такое, как у нас. Торонто – интернациональный город, и здесь можно найти все что угодно – азиатское, индийское, любое. Но за украинскими продуктами нужно поездить, поискать. Есть магазины, где продают наше – творог, конфеты, шоколад, консервацию, торт "Киевский" даже есть. Однако это все добирается какое-то время – не такое свежее, как в Украине".

Вспоминая свой невероятный киноуспех в детстве, Настя признается, что сейчас не пересматривает свои фильмы: "Это был хороший опыт для меня – попасть на съемочную площадку, быть частью большого интересного процесса. Впоследствии именно это стало одной из причин, почему решила стать актрисой. Очень круто, что это было в моей жизни, но я иду дальше. Развиваюсь, даже думаю, что сейчас, на данном этапе жизни, мне интересны и другие вещи, кроме актерства. Когда была младше, училась в университете, думала, что актерство – это весь мой мир. И это очень сильно меня ограничивало как личность. Теперь понимаю, что, возможно, пора оглянуться в другие стороны. Но актерскую профессию ни в коем случае не бросаю, потому что очень это люблю".

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