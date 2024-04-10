'Начала не с нуля, а с большого минуса'. Как живет в Нью-Йорке звезда сериала 'Домик на счастье' Светлана Косолапова

Актриса столичного Театра Франко Светлана Косолапова после российского вторжения в Украину нашла временное убежище в США. Почти два года она проживает в Нью-Йорке.

В интервью OBOZ.UA популярная актриса рассказала, как непросто проходит ее адаптация к жизни за границей. А также призналась, какая известная телеведущая предоставила ей убежище после переезда.

Большую узнаваемость актриса Светлана Косолапова получила после работы в четырех сезонах сериала "Домик на счастье", где сыграла невестку главных героев, которых воплощают на экране актеры Назар Заднепровский и Виталина Библив. Недавно на ТВ стартовал пятый сезон телесаги, где Светлану из-за ее отсутствия в Украине заменили новой актрисой, которая, к слову, по типажу очень похожа на Косолапову.

"Я еще, к сожалению, не видела ни одной серии нового сезона, – говорит Светлана. – Но знаю, что Марусю играет Мария Стопник – моя коллега, я ее очень люблю. Уверена, что она очень круто воплотила образ Маруси. Это так интересно, потому что перед нашим интервью, буквально час назад, я заходила в местное кафе, и работающие там девушки говорят мне: "Ой, вы же снимались в "Домике на счастье?". А я призналась: "Да, это я". Там работают украинки, которые тоже переехали. Здесь часто такое бывает, много украинцев встречаю где-то прямо на улице или на каких-то мероприятиях".

Свою работу в "Домике" актриса вспоминает так: "Когда мы отсняли первый сезон, никто не знал, будет ли следующий. А как только объявили, что будут продолжать снимать, так обрадовались! Хотя, признаюсь, что во время съемок в первом сезоне я испытывала удивительные ощущения. Режиссер Сергей Атрощенко, которого сейчас не полюбить просто невозможно, тогда мне казался странным. Я не понимала его безумного темперамента! Но думаю: ну, ладно, как-то надо отработать. А когда позвали во второй сезон и дальше – это уже была одна сплошная любовь. Второй сезон, к слову, мой любимый, у меня там много съемочных дней".

"Когда узнала, что начинается работа над пятым сезоном, очень хотела приехать, – продолжает актриса. – Однако, к сожалению, я пока не могу покидать США. Я приехала сюда по специальной программе помощи украинцам, по условиям которой не имею права уезжать из Америки два года. Никто меня насильно здесь не держит – можешь ехать, но тогда договор аннулируется. И въезд будет сделать очень сложно".

Решение о поиске временного убежища за рубежом во время войны Светлана приняла очень быстро: "Моя двоюродная сестра много лет живет в Америке. Когда открылась программа помощи, она подала мои документы, нам все согласовали. Тогда как раз начал работать во время войны наш театр Франко, я вернулась в Киев из Калуша, куда уехала с друзьями на второй день вторжения. Месяц проработала в театре, а затем за неделю собрала вещи, пригласила подругу пожить в квартире – и уехала".

Светлана Косолапова живет в Нью-Йорке почти два года: "Я была здесь впервые десять лет назад. И это, пожалуй, одна из причин, почему всегда хотела вернуться. И были какие-то пути, однако не складывалось. Но признаюсь откровенно: моя адаптация продолжается до сих пор. Многие думают, что жизнь в Америке – это рай. Это действительно страна больших возможностей, однако адаптационный период здесь очень сложен. Только люди, которые это переживали, могут меня понять. Бывает, слышу от знакомых: "Ты там сидишь в безопасности, у тебя все хорошо". Да, у меня над головой не летают ракеты, однако эмиграция – это тоже очень непросто. Тем более, что ты едешь из страны, где идет жестокая война, и мыслями все время там – в новостях, на связи с друзьями. И одновременно пытаешься построить новую жизнь. Не с нуля, а с большого минуса".

"Хотя бы элементарное: не теряться в метро – на это нужно время, – продолжает Светлана. – Я до сих пор не могу сказать уверенно: "Это стопроцентно моя страна, я остаюсь". И так же принять решение: все, возвращаюсь. Мысли разные, их много – как будет дальше, увидим. Честно говоря, каждую неделю бывают дни, когда думаю: все, собираю чемоданы и еду домой. Ну честно! А потом: ну хорошо, попробую вот еще это, а потом это, а там посмотрим".

"Я здесь создала актерские курсы для украинцев, – рассказывает о своей американской жизни актриса. – Буквально на днях у нас состоялся благотворительный поэтический музыкальный вечер, где выступала в роли режиссера и организатора. Он прошел очень успешно, я даже не ожидала. Выступали мои студенты, читали стихи современных украинских поэтов. Пела прекрасная исполнительница Валерия Вовк, собравшая команду музыкантов. Мы переживали, как отреагируют люди, потому что то, что часто делают здесь украинцы, немного пахнет шароварщиной. Мы решили показать другое, и теперь мне говорят: хотим еще. Это благотворительное мероприятие, и все деньги по продаже билетов пойдут в поддержку наших защитников через программу Razom Heroes".

"Кроме актерской студии, уже было много мест, где работала, – признается Светлана. – Когда приехала, устроилась в еврейскую школу, где было очень много украинцев. Эта организация помогала нашим переселенцам просто невероятно. Брали детей на обучение бесплатно, организовывали группы продленного дня – тоже бесплатно, автобусы, питание. Меня пригласили быть координатором между родителями, детьми и учителями. Но работа в офисе для меня – это смерть. Я просто умирала, честно. И в конце концов, ушла. А параллельно работала в кейтеринговых компаниях – и как официант, и как уборщик. И курьером была – делала доставки. Чтобы выжить, здесь нужно много денег. И потому у всех по две-три работы – иначе никак".

"Говорят, чтобы жить в Нью-Йорке – городе, который считается одним из самых дорогих в мире, нужно 7-8 тысяч, – продолжает Косолапова. – 100 долларов – это один раз сходить в магазин. В школе я получала 2600 долларов, 1500 отдавала за жилье. И того, что оставалось, разумеется, не хватало. Поэтому ты вынужден дальше искать какие-нибудь работы. Это выживание, если честно. Те, кто получают 10 тысяч в месяц, думаю, живут нормально. А такие, как я, – это от зарплаты до зарплаты. Сейчас очень помогают актерские курсы, но это нестабильный доход".

В Нью-Йорке Светлана Косолапова много общается с подругой – экс-телеведущей телеканала "1+1" Украина" Стасей Ровинской. Актрисы вместе учились в университете Карпенко-Карого: "Когда приехала в Нью-Йорк, некоторое время жила у нее. Сейчас Стася – самый близкий мне человек, я помогаю ей чем могу, она с мужем – мне. Они моя большая поддержка. Их друзья – мои друзья, все дни рождения вместе. Стася уже рассказывала в интервью, что и им непросто адаптироваться. Семья большая – старших детей забирает в школу автобус, а младшую она возила каждый день в садик, пока не купила авто, общественным транспортом с пересадками. Когда просила подстраховать ее, так я пока туда доезжала, уже ничего не хотела".

"Конечно, скучаю по Украине – по дому, Киеву, друзьям, очень сильно – по театру, – признается артистка. – Сейчас он так расцвел. И когда вижу эти безумные очереди за билетами на спектакли, думаю: не совершаю ли я ошибку, оставаясь здесь? Не знаю… Нью-Йорк своим эмоциональным состоянием мне немного напоминает Киев – есть что делать и грустно не бывает, но своего не хватает. В бытовом плане здесь все есть. И рестораны есть украинские – по такому не грущу".

В столичном театре Франко актриса прослужила шесть лет: "Одна из последних моих премьер – роль в спектакле "Бесталанная", считаю эту постановку просто фантастической. А еще у Давида Петросяна – "Крум", у Вани Уривского – "Пер Гюнт". "Трамвай желания, "Все мои сыновья", "Украденное счастье" – в этих постановках тоже имела роли. У меня был большой репертуар – около двух сотен спектаклей сыграла. Сейчас уже уволилась официально. Почти полтора года мне давали творческий отпуск, за что очень благодарна руководству. Говорили: если передумаешь, рады видеть, ждем. Меня очень грела такая поддержка".

"Сейчас держу связь с франковцами, – продолжает актриса. – Мой ближайший друг, актер Виталий Ажнов, постоянно мне говорит, что шутит на сцене во время массовых выходов: "Где Косолапова?" Все смеются. Рассказывал, что начал так делать, когда я уехала, потому что очень скучал. Подходил к помощнику режиссера: "Где Косолапова? Давай, вызывай Косолапову!" Она пугалась какое-то время, думала, что произошел сбой в графике и меня нет на постановке".

Актриса родилась и выросла в Крыму, сейчас там живет ее мама. Сестра с началом вторжения вместе с тремя детьми переехала в Польшу. "Представляете, мама приехала в Киев в конце зимы 2022 года, чтобы отпраздновать свой день рождения, который отмечает 24 февраля, – рассказывает Светлана. – Ближе к полуночи пришел ко мне Виталик Ажнов, говорит: "Буди маму, потому что день рождения только раз в год бывает". Мы ее поздравили, хорошо посидели, легли спать, а в четыре проснулись от новостей, что началась полномасштабная война. Все в шоке, не знали, что делать".

"На следующий день решаем ехать на машине на запад, – вспоминает актриса. – А сестра с детьми и мамой должны были добираться поездом. Но в какой-то момент мама отказалась – и не села в поезд. Решила остаться в Киеве у брата. И уехала домой только через два с половиной месяца, когда услышала, что закроются административные границы с Крымом. Моя мама – киевлянка, однако почти всю жизнь прожила в Крыму. Она из таких людей, кто тяжело покидает нажитое имущество, поэтому сейчас она там. Мы ежедневно общаемся, причем часто на украинском. Хотя это не очень безопасно, потому что разговоры прослушиваются. И это может иметь трагические последствия. У маминой знакомой был телефонный звонок с родственниками, в котором заговорила о войне – и ее забрали, представляете? У женщины – трое детей".

"В свое время я училась в украинской гимназии – это была одна из лучших школ в Крыму, – вспоминает актриса свое детство. – Хорошо владела с детства украинским. Дома, правда, мы разговаривали по-русски, по папиной линии все родственники – россияне… В Крым я не поеду, пока туда не вернется Украина. Там очень все изменилось, многие приехали из разных точек России. Люди – какие-то зашоренные, боятся что-то сказать. Однако многие ждут Украину, но об этом тоже говорят шепотом".

"В Америке ситуация тоже изменилась за два года большой войны, – добавляет Светлана. – Люди понемногу даже убирают флаги, меньше о нас говорят в СМИ. Но все равно интересуются, спрашивают: как там что. В любом случае, Америка очень помогала и помогает нам сейчас".

– Возвращаясь к сериалу "Домик на счастье". Вместе с вами в пятом сезоне исчезла с экрана еще одна популярная актриса – Галина Безрук, которая родилась и выросла в Украине, но решила продолжить карьеру в стране-агрессоре. Как вы к этому относитесь?

– Это ее выбор – все, что могу сказать по этому поводу. Мы никогда не были подругами, достаточно нормально общались на площадке – это все. Могли поздравить друг друга с днем рождения, хотя, мне кажется, и такого не было. А то, что сейчас… Я считаю, что каждый в жизни получает свое. Если не в этой, то в следующей. Я верю, что мы перерождаемся и наша жизнь очень долгая на самом деле. Потому: дальше будет.

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