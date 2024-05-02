'Уехала за границу? Сбежала'. Тала Калатай, переехавшая в Норвегию, рассказала, как хейтеры устраивают 'охоту' на украинок в соцсетях

Популярная украинская актриса и телеведущая Тала Калатайиз-за полномасштабной войны нашла временное убежище в Норвегии. Туда артистка переехала с двумя детьми.

В интервью OBOZ.UA актриса рассказала, как живется украинцам за границей. Артистка говорит, что из-за публичных обвинений, которые то и дело разгораются в сети, стало меньше заходить в интернет.

"Однажды увидела сообщение в Facebook одной украинки, которая рассказала, как женщины бешено набросились на одну бедную, которая спросила, где можно недорого сделать косметические процедуры, – рассказывает Калатай. – "Как тебе не стыдно, имела бы совесть", – это был самый "невинный" комментарий. Автор писала, что знает лично эту женщину. Она полгода назад выжила в страшной аварии и после этого решила посвятить себя волонтерству. С начала войны активно собирала средства и закупала вещи для военных. А поскольку ресурсы организма терялись с бешеной скоростью, однажды решила что-то сделать для себя, чтобы прийти в себя, подзарядиться. А на нее же вылили ведро помоев".

"В этом сообщении говорилось еще о одной женщине, которая спросила в сети, где можно купить нитки, – продолжает телеведущая. – Хотела успокоиться вышиванием, потому что теряла связь с реальностью из-за стресса. Но также услышала в комментариях, что нет совести. Подобного достаточно много в соцсетях. Поехала с детьми за границу – убежала. Не уехала – плохая мать, не спасаешь семью. Сейчас мы все испытываем огромное эмоциональное истощение. И любое оскорбительное слово воспринимается особенно болезненно. Поэтому должны оставаться людьми".

"Никто не знает, как правильно. И, как говорил кто-то из мудрых, прежде чем осуждать кого-то, возьми его обувь и пройди его путь, попробуй его слезы, испытай боль. И только после этого говори, что ты знаешь, как нужно нам всем сейчас жить. Я здесь встретила столько украинских женщин – у каждой своя история. Рассказывают – плачем вместе. И каждая: "Я хочу домой". Кто-то уже уехал, кто-то собирается, а некоторые боятся, потому что маленькие дети. А некоторым некуда возвращаться, потому что приехали из Мариуполя, Харькова, Херсона".

Тала Калатай говорит, что большая война сильно повлияла на всю ее жизнь: "Такая трагедия изменяет, как мне кажется, даже не человека, а отношение к жизни в целом. Ценности. Ты понимаешь, насколько быстро все может измениться, насколько циничным может быть мир: пафосно акцентируя внимание на том, что жизнь человека – самая ценная, а в реальности порой демонстрировать, что она ничего не стоит. Самое главное, что я поняла: сейчас нам нужно выжить".

"Я стала гораздо меньше заходить в соцсети, – признается телеведущая. – Много публичных срачей, а я просто болею из-за этого. Мы должны поддерживать друг друга, быть едиными, потому что разъединить нас – это одна из задач врага. А вместо этого – ссоримся. И делаем еще адскими наши дни. Некоторые мои утра начинаются с того, что только то и делаю, что постоянно плачу, потому что тяжело, как и всем сейчас".

Полное интервью на OBOZ.UA с Талой Калатай читайте здесь.

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