Украина взлетела в рейтинге букмекеров после победы Alina Pash на нацотборе Евровидения

После объявления результатов нацотбора на Евровидение 2022 года, победительницей которого стала Алина Паш, Украина "взлетела" с 6 места в рейтингах букмекеров. За один вечер участница с песней "Тіні забутих предків" оказалась на 2 позиции.

Один из ведущих специалистов даже прогнозирует артистке победу. Обновленный список с вероятными победителями появился на сайте Eurovision World (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Итак, тройка лидеров сейчас выглядит так: первое место прогнозируют итальянскому коллективу Mahmood и BLANCO, которые выступят с песней Brividi, серебро от букмекеров получила украинка, а на третьем месте оказались Швеция.

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Шансы на победу Алины Паш оценивают в 8%. Отметим, что еще не все страны выбрали своих участников, поэтому список может меняться.

Певица от Украины отправится на мировой конкурс в Турин (Италия) уже в мае этого года. Звезда будет петь композицию на украинском и английском языках. Детальнее можно прочитать здесь.

Как известно, результаты голосования нацотбора были объявлены в прямом эфире 12 февраля, однако не всех участников устроил результат.

В частности, группа KALUSH Orchestra обвинила "Общественное" в фальсификации результатов из-за неразберихи во время объявления баллов. Поклонники рэп-коллектика "набросились" на члена жюри Ярослава Лодыгина за то, что он присудил артистам 3 балла из 8 возможных.

Кроме того, скандал возник и среди украинцев. Многих зрителей обеспокоил тот факт, что победительница конкурса является фигуранткой базы "Миротворец", посещала оккупированный Россией Крым, а также ездила в Москву. Больше об Алине Паш можно прочитать в материале.

Коротко о звезде:

Alina Pash родилась в Закарпатье, профессионально поет с подросткового возраста. Ранее сотрудничала с группами "Горячий шоколад", "СКАЙ", певицей Ириной Билык. Известность ей принесла участие в шоу "Х-Фактор" (СТБ).

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий Тимур Мирошниченко и судья Ярослав Лодыгин оправдались за инцидент в прямом эфире. Они отметили, что причиной стала "редакторская ошибка", не касавшаяся лидеров рейтинга.