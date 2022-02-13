Снова 'грабли' и 'какая разница': украинцы раскритиковали победительницу Нацотбора на Евровидение-2022. Фото

Победительницей национального отбора на "Евровидение-2022" стала певица Алина Паш (Alina Pash), которая в общей сложности набрала 15 баллов за свое выступление. Однако мнения украинцев после объявления победителя разделилось: одни поддерживают исполнительницу, а другие критикуют, вспоминая тот факт, что в 2015 году она посещала Крым.

Сразу же после того, как стало известно, что Алина Паш поедет представлять Украину на песенный конкурс в Турин (Италия), пользователи сети напомнили, что она находится на сайте "Миротворец". OBOZREVATEL собрал реакцию украинцев в соцсетях относительно победы певицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В комментариях под публикацией новости о том, что Алина Паш одержала победу в отборе, многие пользователи сети написали, что певица выступила прекрасно, однако люди сомневаются, что "Европа поймет песню".

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"Паш пела лучше, хотя песня странная, ее позиция на счет Крыма не понятна, поэтому многие люди не удовлетворены", "Алина Паш достойная представительница Украины", "Калуш был гораздо лучше", "Ужас", "Поймет ли Европа песню?", "Мне понравилось", "Не такие страшные московские вши, как украинские гниды", "Успехов", "Если быть справедливым, то лучшее выступление у Алины", – пишут люди.

"Таков наш национальный фетиш – грабли", – написал политтехнолог Алексей Голубоцкий.

"Что происходит в мозгах людей, когда они голосуют за очередного любителя русского мира, когда Россия стягивает войска к границам, блокирует море, хочет еще больше напасть", "Лучшим решением для урегулирования конфликта Суспільного, будет признать, что Алина Паш нарушала законодательство Украины из-за своей поездки в Крым и дисквалифицировали ее пост-фактум", "Ездила выступать в Москву после войны", "На фоне нынешней российской угрозы это выглядит как предательство", "Очередная "какая разница". Украину на Евровидении будет представлять ватница Алина Паш", – пишут люди.

Напомним, что Алина Паш посетила временно оккупированный Крым в 2015 году, как заявляло "Суспільне", без нарушения украинского законодательства. По ее словам, певица выступала на частном мероприятии.

Также сообщалось, что артистка посещала Москву в 2017 году. Тогда Паш удаляла снимок, на котором позировала на фоне Кремля, однако в сети кадр сохранился.

Коротко о звезде:

Alina Pash – родилась на Закарпатье, профессионально поет с подросткового возраста. Ранее сотрудничала с группами "Горячий шоколад", "СКАЙ", певицей Ириной Билык. Популярность ей принесло участие в шоу "Х-Фактор" (СТБ).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 12 февраля состоялся национальный отбор на Евровидение-2022, в котором восемь участников боролись за победу, чтобы представлять Украину на конкурсе в Турине (Италия). Как прошел прямой эфир, читайте в нашем материале.