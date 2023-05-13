Украина выступила в гранд-финале Евровидения-2023: TVORCHI поразили еврофанов песней о стальных сердцах защитников 'Азовстали'

В субботу, 13 мая, в Ливерпуле, Великобритания, стартовал грандиозный финал Евровидения-2023 от имени Украины, в котором за хрустальный микрофон борются участники из 26-ти стран. На сцену наконец-то вышли и украинцы, которые в этом году на правах прошлогоднего триумфа автоматически попали в финал. Дуэт TVORCHI представил свою конкурсную песню Heart of Steel под 19-м номером.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра прямого эфира. Украинские музыканты написали свою композицию, которая переводится как "Стальные сердца", под впечатлением от борьбы несокрушимых защитников "Азовстали".

На сцене грандиозного шоу участники дуэта Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни появились в роскошных костюмах от всемирно известного украинского дизайнера Ивана Фролова. На груди артистов "пульсировали" объемные золотые и серебряные сердца.

Автор композиции – Андрей Гуцуляк. Он рассказывал: "Я не мог представить, как тяжело им (защитникам "Азовстали" – ред.) там и, наверное, такое впечатление, что это конец, но в их глазах я видел огонь, силу воли и несокрушимость. От этого у меня проходили мурашки по спине. Под этими эмоциями я написал эту песню".

Текст и перевод трека можно посмотреть в нашем материале.

Однако не так давно у Heart of Steel появился еще один смысл и важная миссия. Песня стала символом благотворительной инициативы под названием "Небайдужі люди рятують серця дітей". Цель этого проекта – собрать 10 млн грн для приобретения 10 инкубаторов для спасения преждевременно рожденных детей во время полномасштабной войны. В первый день запуска проекта удалось собрать больше 200 тысяч долларов (более 7 млн гривен). На Евровидении TVORCHI неоднократно рассказывали об этой акции, дабы привлечь к ней внимание фанатов конкурса со всего мира.

В зрительном зале номер от Украины встретили овациями. Тем временем букмекеры прогнозируют нам третье место.

Отметим, OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения-2023. Все ключевые события эфира – в нашем материале.

Мы также знакомили читателей с интересными фактами о Евровидении. Среди них:

– 19-летний представитель Румынии Theodor Andrei во время второго полуфинала закончил выступление антивоенным призывом.

– Евровидение нередко сталкивается со скандалами из-за плагиата. Кого обвиняли в "заимствовании" чужой композиции, читайте здесь.

– Какими были выступления самого молодого и самого старшего участников Евровидения и какие места они заняли.

– Кто чаще всего выигрывал Евровидение за всю историю его проведения и сколько раз побеждала Украина.

– Кто из украинцев представлял другие страны на песенном конкурсе и каких успехов добились.

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