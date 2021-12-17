Убийство Гатчинс: полиция получила доступ к телефону Болдуина

Правоохранительные органы штата Нью-Мексико, США, получили ордер на обыск телефона Алека Болдуина, случайно застрелившего украинского оператора Галину Гатчинс на съемках фильма "Ржавчина". Ожидается, что в iPhone есть важная информация, которая поможет следствию.

Разрешение предоставил суд округа Санте-Фе в штате, где произошла трагедия, сообщает BBC. Полиция считает, что телефон сейчас находится у Алека, поэтому им не придется искать средство связи (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В ордере сказано, что "в телефоне могут быть доказательства", которые "существенны и имеют отношение к расследованию". В первую очередь следствие интересует переписка Болдуина и неназванного лица в iMessages.

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Сообщается, что будут проверять фото, видео, текстовые сообщения в мессенджерах, электронные письма, историю веб-браузера и другую информацию, хранящуюся на смартфоне.

Постановление суда появилось после первого интервью Алека, где он рассказал обо всех подробностях убийства и отношениях с покойной.

Пока известно, что против артиста не выдвинуты уголовные обвинения, поэтому он находится дома с семьей и свободно передвигается. Сам он отрицает свою вину и даже назвал виновного в трагедии.

Напомним, что 21 октября Алек случайно застрелил оператора Галину Гатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза на съемках вестерна "Ржавчина". Актер отрабатывал сцену со стрельбой и нажал на спусковой крючок заряженного оружия. Следствие сразу начало расследование дела.

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