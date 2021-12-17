Убийство Гатчинс: полиция получила доступ к телефону Болдуина
Правоохранительные органы штата Нью-Мексико, США, получили ордер на обыск телефона Алека Болдуина, случайно застрелившего украинского оператора Галину Гатчинс на съемках фильма "Ржавчина". Ожидается, что в iPhone есть важная информация, которая поможет следствию.
Разрешение предоставил суд округа Санте-Фе в штате, где произошла трагедия, сообщает BBC. Полиция считает, что телефон сейчас находится у Алека, поэтому им не придется искать средство связи (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В ордере сказано, что "в телефоне могут быть доказательства", которые "существенны и имеют отношение к расследованию". В первую очередь следствие интересует переписка Болдуина и неназванного лица в iMessages.
Сообщается, что будут проверять фото, видео, текстовые сообщения в мессенджерах, электронные письма, историю веб-браузера и другую информацию, хранящуюся на смартфоне.
Постановление суда появилось после первого интервью Алека, где он рассказал обо всех подробностях убийства и отношениях с покойной.
Пока известно, что против артиста не выдвинуты уголовные обвинения, поэтому он находится дома с семьей и свободно передвигается. Сам он отрицает свою вину и даже назвал виновного в трагедии.
Напомним, что 21 октября Алек случайно застрелил оператора Галину Гатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза на съемках вестерна "Ржавчина". Актер отрабатывал сцену со стрельбой и нажал на спусковой крючок заряженного оружия. Следствие сразу начало расследование дела.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети вспомнили судьбоносный твит Алека Болдвина, обрекшего его на убийство.
Родные Брюса Ли прокомментировали смерть Галины, которая очень похожа на смерть Брендона Ли.
Первые подробности после начала расследования дела о случайном убийстве.
Муж Галины прокомментировал смерть 42-летней матери и жены.
Стало известно, что Галина сказала перед смертью.
Осветитель фильма назвал виновных в трагедии.
В США почтили память покойной украинки.