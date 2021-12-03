Алек Болдуин назвал виновного в смерти Галины Гатчинс: это не я

Американский актер Алек Болдуин заявил, что не чувствует себя виновным в смерти оператора Галины Гатчинс на съемочном площадке фильма "Ржавчина". Артист считает, что вину на себя должен взять тот, кто зарядил пистолет настоящими патронами.

Также Алек ответил на критику его коллег, прокомментировавших ситуацию со случайным убийством, сообщает Daily Mail. В частности, Джордж Клуни обвинил актера в несерьезности и рассказал, как нужно обращаться с оружием (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В своем первом интервью после трагедии актер заверил, что сердце его чисто перед Богом.

"Я чувствую, что кто-то несет ответственность за случившееся, и я не могу сказать, кто это, но я знаю, что это не я. Я имею в виду, честно перед Богом, если бы я чувствовал свою ответственность, я мог бы убить себя, если бы считал себя ответственным. И я не говорю это легкомысленно", – сказал Болдуин.

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Он также прокомментировал заявление Джорджа Клуни о том, что он должен был внимательно проверить оружие перед использованием. Алек заявил, что в начале карьеры его научили не производить лишних манипуляций с пистолетом перед съемками.

"Меня кто научил много лет назад, что, если я возьму пистолет и выхвачу обойму из него, или сделаю какие-то манипуляции с патронником, то у меня заберут пистолет", – вспомнил артист.

Также Болдуин рассказал, что люди, ответственные за оружие на площадке, никогда его не подводили. Когда-то Алека заверили, что команда доверяет в этом вопросе не актеру, а эксперту.

"Мне сказали: "Моя работа состоит в том, чтобы убедиться, что пистолет безопасен, поэтому я передаю вам пистолет и объявляю пистолет безопасным. Команда не полагается в этом вопросе на вас, они полагаются на меня", – подчеркнул актер.

Именно поэтому знаменитость не сразу поняла, что оружие было заряжено. Первые 45 минут после выстрела он был уверен, что Галина просто упала в обморок.

Напомним, что 21 октября Алек случайно застрелил 42-летнего оператора Галину Гатчинс во время съемок фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико. Выстрел также поразил 48-летнего режиссера картины Джоэла Соуза.

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