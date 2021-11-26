Алек Болдуин впервые вышел на публику с женой и ребенком после убийства Гатчинс. Фото

Американский комик и актер Алек Болдуин впервые появился с семьей на публике после случайного убийства Галины Гатчинс. Звезда фильмов "Мой ангел-хранитель" и "Битлджус" прошелся по Нью-Йорку с женой и сыном Эдуардо.

Папарацци заметили хмурого артиста на одной из улиц. Издание Daily Mail сообщает, что это первый выход Алека с родными в свет после стрельбы на съемочной площадке "Ржавчины" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Супруги прогулялись по осеннему городу в теплой одежде с коляской, которую толкал мужчина. Хилария шла с вытянутым в правой руке телефоном.

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Хиларию и Алека и раньше замечали за пределами дома, но без детей. 21 ноября пара ужинала в одном из ресторанов на Манхэттене, где очевидцам удалось их сфотографировать.

Посетители заведения утверждали, что 63-летний актер за столом выглядел грустным. Они также отметили, что к влюбленным никто не подходил, хотя персонал и гости их узнали.

Еще раньше, 9 ноября, актер с супругой гулял по Нью-Йорку в маске. Их удалось "поймать" местным папарацци.

Напомним, 22 октября СМИ сообщили о смерти украинской оператора Галины Гатчинс. Алек Болдуин случайно застрелил ее, отрабатывая сцену с оружием, во время съемок вестерна "Ржавчина".

От смертельной кровопотери женщина скончалась в больнице. Правоохранительные органы начали расследование и обыски, чтобы выяснить, почему револьвер актера был заряжен настоящими патронами.

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Кратко о звезде:

Алек Болдвин – американский актер, комик и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони". 14 февраля 2011 года Алек получил звезду на Аллее славы в Голливуде под номером 2433.