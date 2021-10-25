В США почтили память убитой Галины Гатчинс. Фото

В Лос-Анджелесе прошло памятное мероприятие в честь оператора-постановщика Галины Гатчинс, которую во время съемки вестерна "Ржавчина" случайно застрелил актер Алек Болдуин. Ранее вечер памяти провели в Альбукерке, крупнейшем городе штата Нью-Мексико.

Как передает WatchOurCity.com, люди зажигали свечи на улице возле фотографий украинки. На оба мероприятия пришли знакомые кинематографистки, представители индустрии и просто неравнодушные люди.

Организаторы бдения, которое состоялось в Альбукерке вечером 23 октября, заявили, что мемориал должен почтить память Гатчинс, а не сосредоточиться на ее смерти, пишет Evening Standard.

В толпе было видно нескольких человек, которые пришли на вечер памяти с плакатами. Надписи касались вопросов безопасности на съемочных площадках.

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Добавим, что импровизированный мемориал трагически погибшей женщине устроили на площади Сивик возле Albuquerque Civic Plaza.

"Она была такой динамичной. Когда что-то подобное случается, это ужасно для всех нас", – цитирует ВВС киноработницу из Альбукерка Сэнди Кей.

Присутствовавшая на мероприятии представительница киноиндустрии Шерил Лоу заявила, что она выступает за запрет использования настоящего оружия на съемочных площадках.

Напомним, что Американский институт киноискусства после трагической смерти Гатчинс решил создать стипендиальный фонд для женщин-кинематографистов имени украинки.

Как ранее писал OBOZREVATEL: