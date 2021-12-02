Болдуин дал первое интервью после гибели оператора Гатчинс: я не нажимал на курок. Видео

Актер Алек Болдуин дал первое интервью после гибели оператора Галины Гатчинс на съемках его фильма "Ржавчина". Он заявил, что не нажимал на курок.

Фрагмент из интервью 1 декабря был опубликован на YouTube-канале ABC. Полная версия беседы с актером должна выйти на телеканале в четверг, 2 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Курок не был спущен", – сказал Болдуин.

Видео дня

Он добавил, что никогда не направил бы на кого-либо пистолет и не спустил бы курок.

На обнародованных фрагментах видно, что актер ведет себя очень эмоционально. В какой-то момент он начинает плакать и прикрывает лицо рукой.

Напомним, что Алек Болдуин случайно застрелил 42-летнюю Галину Гатчинс, которая был родом из Украины, во время съемок фильма "Ржавчина". Также ранение получил 48-летнего режиссер картины Джоэл Соуз.

По предварительным данным следствия, 24-летняя специалист по оружию Ханна Гутьеррес-Рид зарядила револьвер для вестерна, а помощник режиссера Дэйв Холлс принес это оружие на площадку. Его передали Болдуину, не подозревавшему, что внутри боевые патроны.

Ранее OBOZREVATEL писал, что следователи окончательно узнали, кто зарядил оружие. Однако причины, почему так случилось, тогда еще не были известны.