В безграничных просторах социальных сетей с завидной регулярностью звучит наивный, почти инфантильный вопрос: "Зачем тратить дорогие дроны на склады маркетплейсов и нефтеперерабатывающие заводы, если нужно бить по военным аэродромам и базам?".

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Эта трогательная забота о "мирных" объектах демонстрирует абсолютно кристальное непонимание природы современной войны на истощение.

Разрушение логистических хабов уровня Wildberries и Ozon, наряду с тотальным выжиганием нефтеперерабатывающих заводов, – это далеко не удары по гражданской инфраструктуре. Это стратегия глубокого, методичного демонтажа экономики рф.

Нужно обладать исключительной политической близорукостью, чтобы не замечать очевидного: именно через эти "мирные" маркетплейсы российские так называемые волонтеры десятками тонн скупают для оккупационной армии амуницию, тактическую медицину, рации, системы связи (те же терминалы Starlink) и комплектующие для БПЛА.

До начала системных атак на платформах даже гордо красовался специальный раздел "все для сво". Поэтому уничтожение этих хабов – это паралич военной логистики, сожженные триллионы рублей, обнуление оборотного капитала бизнеса и, что самое главное, удар тяжелым молотом по личным кошелькам путинской элиты.

Главные истории дня

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАРАЛИЧ: КАК УНИЧТОЖЕНИЕ НПЗ ЛИШАЕТ АРМИЮ ТОПЛИВА, А БЮДЖЕТ – ТРИЛЛИОНОВ

Чтобы в полной мере осознать масштаб катастрофы, достаточно взглянуть на топливный баланс. Танк без дизеля – это просто очень дорогая и совершенно бесполезная куча металла, медленно ржавеющая в степи.

На сегодняшний день география ударов впечатляет: под прицелом оказались 24 из 33 крупнейших заводов страны, а поражены как минимум 16 ключевых НПЗ и терминалов. Это мгновенно вывело из строя от 20% до 40% мощностей первичной переработки нефти в рф. Ежедневное падение объемов переработки достигло катастрофических 650–700 тысяч баррелей.

Даже неповоротливый Генеральный штаб ВСУ в своих сводках прямо указывает: каждый горящий российский НПЗ – это локальный топливный голод для военной логистики и бронетехники оккупантов. Хваленая энергетическая сверхдержава докатилась до того, что производство бензина обвалилось на 25%, пробив дно 16-летнего минимума.

Производство дизельного топлива рухнуло на 30–40%, опустившись до критической отметки, которая едва покрывает внутренние потребности самой рф. Показательный пример: на Московском НПЗ, поставляющем топливо на весь столичный регион, биржевые продажи обвалились в 11 раз – с 4,4 тысячи тонн до жалких 400 тонн в день.

Но топливо – это еще и кровь государственного бюджета. Знаменитая система "топливного демпфера", которой Кремль годами гордился как идеальным механизмом сдерживания цен, ушла в небытие. Если в благополучном 2024 году нефтяники выкачали из казны рекордные 1,815 триллиона рублей субсидий, то теперь этот спасительный механизм закрылся.

Из-за искусственного физического дефицита оптовая цена на бирже пробила потолок в 66,45 тысячи рублей за тонну бензина и 68,64 тысячи за дизель. Выплаты нефтяникам сначала упали до смешных 16–18 миллиардов в месяц, а затем просто обнулились.

Государство оказалось в классической ловушке: общие потери бюджета от атак на НПЗ уже оцениваются в астрономические 1,2 триллиона рублей, и при этом Москва вынуждена вливать сотни миллиардов в спасение горящей отрасли.

КОЛЛАПС ЛОГИСТИКИ: КРАХ КРОВОНОСНОЙ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИКИ

Однако топливный шок – это лишь половина беды. Настоящий коллапс разворачивается в самой кровеносной системе гражданской экономики. Сокрушительные удары по инфраструктуре Wildberries стерли в прах от 1,7 до 2,2 миллиона квадратных метров бетона и стеллажей. Это колоссальная потеря – от 33% до 43% всех мощностей компании.

Из 25–30 ключевых федеральных хабов уничтожено 13–14. Только представьте себе эти масштабы: сгорели логистические гиганты в Коледино площадью 250 тысяч квадратных метров (который добивали дважды), в Алексине площадью 190 тысяч и в Электростали площадью более 350 тысяч квадратов. Склад в Шушарах, который едва успели восстановить после прошлого пожара, снова превратился в пепел.

Вслед за этим, в августе, загорелись региональные центры Ozon: огромный хаб в дагестанском Тюбе площадью 130 тысяч квадратных метров, комплексы в Адыгее площадью 91 тысяча и в Невинномыске площадью 93 тысячи.

Вместе с бетоном и товарами закономерно сгорают человеческие судьбы. Около 100 тысяч человек по всей стране в одно мгновение лишились работы и пополнили армию маргиналов.

В том же тульском Алексине 7000 складских рабочих оказались на улице. Региональные власти попытались устроить их на местные заводы, но резюме отправили лишь 160 человек – работать за верстатом оказалось значительно сложнее, чем перекладывать коробки.

На складе в Котовске семеро работников погибли под завалами во время ночной смены. Весь цинизм ситуации заключается в том, что люди вышли на эту смену ради насмешливой надбавки к зарплате в 300 рублей (получив 1900 рублей вместо 1600 дневных).

Для мелкого российского бизнеса происходящее перестало быть просто кризисом, превратившись в экзистенциальную катастрофу. Убытки затронули более 400 000 предпринимателей. Только прямая себестоимость сгоревших товаров оценивается в 280 миллиардов рублей, а совокупные потери малого бизнеса с учетом упущенной выгоды превышают 600–700 миллиардов рублей.

И как же великое государство спасает своих граждан? Выплачивает им жалкие копейки через циничный "симулятор продажи", который растягивает компенсации микротранзакциями на долгие годы.За партию сгоревшего товара себестоимостью 12 000 рублей предприниматель получает 6 500 рублей, а за убытки в 130 000 рублей на счёт одиноко падает 2 900. Итог вполне закономерный: до 70% пострадавших селеров уже стоят на краю пропасти под названием "банкротство".

Макроэкономический эффект от этого инфраструктурного комбо оказался сокрушительным. Общая стоимость преодоления логистического и топливного кризисов превысила 3,5 триллиона рублей. Неудивительно, что экономический рост рф в первом полугодии 2026 года с грохотом обвалился до статистической погрешности в 0,6%.

УДАР ПО "КОШЕЛЬКАМ ПУТИНА": КАК РАЗРУШАЕТСЯ НЕГЛАСНЫЙ ДОГОВОР ЭЛИТ

Конечно, в извращенной логике Москвы разорение сотен тысяч простых людей – это не более чем статистика. Но ситуация приобретает совершенно иной, гораздо более драматичный оборот, когда пламя дронов начинает сжигать активы высшей касты. Кому на самом деле принадлежат сгоревшие ангары и заводы?

OZON: Крупнейший пакет акций (34,95%) числится на имя Александра Чачавы. На рынке его открыто называют номиналом Юрия Ковальчука – "личным банкиром" Путина. Вторым крупнейшим акционером с долей 31,8% является АФК "Система" миллиардера Владимира Евтушенкова. А третьим негласным бенефициаром логистики является государственный Сбербанк.

WILDBERRIES: Скандальное слияние с крошечным оператором Russ курировал миллиардер Сулейман Керимов и, как мы знаем, получило высшее одобрение лично от Путина. В результате этого откровенного передела собственности 35% объединенной компании отошли структурам, реальными владельцами которых являются братья Мирзояны и Керимов, который их финансирует.

НПЗ: Ключевые разрушенные объекты – это вотчина государственных и олигархических динозавров: Игоря Сечина ("Роснефть"), Алексея Миллера ("Газпром нефть") и Вагита Алекперова ("Лукойл"), а также активы "Сургутнефтегаза" и "Татнефти". Дошло до того, что влиятельный Сечин был вынужден лично бегать к Путину с жалобами на "беспрецедентные повреждения" и выпрашивать разрешение на выпуск грязного топлива стандарта "Евро-3". Технологическая деградация империи во всей красе.Эти пожары обнажили фатальную слабость режима. Государство, которое с такой легкостью отбирает активы и передает их лояльной элите, оказалось абсолютно бессильным в вопросах их физической защиты.

Многомиллиардные инвестиции горят ярким пламенем, разрушая базовый социальный контракт Кремля со своим окружением: "лояльность в обмен на безопасность и обогащение". Оказалось, что близость к лицу вождя больше не защищает твой бизнес от прямого попадания БПЛА.

СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ: ТРЕВОГА И НЕДОВОЛЬСТВО МАСС

Вся эта выстроенная архитектура разрушения неизбежно обрушивается на головы рядового населения, которое наивно полагало, что войну можно будет вечно и с комфортом смотреть по телевизору. Инфляция стала самым прямым и жестоким налогом на войну.

Подорожание сложной логистики в обход разрушенных хабов и сверхдорогой дефицитный дизель привели к тому, что цены на товары повседневного спроса взлетели на 10–18%.

И социология, даже находясь в условиях тотальной цензуры, начинает тревожно мигать красным: по данным Левада-Центра, 55% россиян уже называют рост цен главной и самой острой проблемой своей жизни. Уровень животного страха перед терактами и взрывами на территории рф подскочил до 25%. А 57% опрошенных оценивают политическую обстановку как напряженную (еще 13% – как критическую и взрывоопасную). Опросы ВЦВГД лишь подтверждают этот диагноз: среди экономически активных миллениалов (25–44 года) уровень тревоги зашкаливает – 31–32%. Особенно это заметно среди тех, кто еще способен читать новости в интернете (32%), а не потребляет пережёванную пропагандистскую жвачку с государственного ТВ.

ЭФФЕКТ ДОМИНО

Удары по военным базам, безусловно, уничтожают технику. Но систематические, хладнокровные удары по складам маркетплейсов и НПЗ вырывают сам экономический хребет государства, неумолимо подрывая его способность финансировать и обеспечивать эту войну.

Потеря десятков тысяч рабочих мест, неизбежное банкротство сотен тысяч мелких предпринимателей, галопирующая инфляция, дефицит топлива и сгоревшие дотла миллиарды высшей элиты – все это создает внутри рф колоссальное системное напряжение.

Такое давление невозможно сбросить с помощью телевизионной пропаганды или сказок о величии империи. Эта асимметричная стратегия бьет по самой уязвимой точке путинского режима – его экономической и внутриполитической стабильности, шаг за шагом превращая тыл в зону непрерывного кризиса.

А как вы думаете, что рухнет быстрее – терпение стремительно обедняющейся массы или лояльность путинских олигархов, чьи миллиарды ежедневно превращаются в пепел?