Тяжелобольная Селин Дион появилась на обложке Vogue в мягком 'платье-облаке' и без бюстгальтера

Канадская певица Селин Дион, уже год борющаяся с тяжелым неврологическим заболеванием – синдром мышечной скованности – приняла участие в гламурной фотосессии для глянца Vogue. Звезда украсила майскую обложку французского журнала в провокационных образах.

Она также рассказала, как ждет чуда и лечится от тяжелого недуга. Фото появилось в Instagram Vogue France.

На первой обложке 56-летняя знаменитость позировала в розовом мягком платье, напоминавшем невесомое облако. Селин Дион обнажила хрупкие руки и плечи, а дополнила плюшевый образ массивными золотыми украшениями.

На втором фото артистка танцевала, прикрывая грудь рукой. На ней была только широкая расстегнутая рубашка, черные колготки и белые мини-шорты.

Звезда двигалась непринужденно и легко, словно бросив вызов своей болезни. Как известно, синдром мышечной скованности встречается у одного-двух человек на миллион и считается неизлечимым. Селин Дион сотрудничает с исследователями и пытается облегчить симптомы.

"Я не победила болезнь, она все еще внутри меня и всегда будет. Я надеюсь, что произойдет чудо, мы найдем способ вылечить ее с помощью научных исследований, но пока мне приходится учиться жить с ней. Вот такая я, теперь с синдромом скованности. Пять дней в неделю я прохожу спортивную, физическую и вокальную терапию. Я работаю над пальцами ног, коленями, икрами, пальцами, пением, голосом", – рассказала исполнительница.

Артистка подчеркнула, что имеет внутреннюю силу на борьбу, но пока не может сказать, выйдет ли когда-нибудь на сцену. Однако ее фотосессия опровергла слухи, что артистка потеряла контроль над мышцами.

Как писал OBOZ.UA, у Селин Дион это тяжелое неврологическое заболевание диагностировали в декабре прошлого года. После того как стало известно о болезни, артистка очень редко появляется на публике. Она отменила свой большой тур с гастролями и редко показывается в соцсетях. Все подробности – в материале.

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