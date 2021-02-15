Тина Кароль забралась на плечи известному ведущему. Фото и видео

Украинская певица Тина Кароль позировала, сидя на плечах у известного теле- и радиоведущего Славы Демина.

Соответствующий кадр опубликовал сам Демин на личной странице в Instagram. Он пошутил, что сфотографировался с артисткой так, что теперь на снимке будет сложно заменить его лицо изображением Дана Балана, которому приписывают роман с Кароль.

"Наконец-то сфоткались так, что будет тяжело на мое лицо прилепить лицо Дана Балана", – написал Слава.

Он также опубликовал несколько коротких видео с Кароль в своих Instagram-сторис (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Очень понравилась песня Тины Кароль", – говорит ведущий, в то время как сидящая у него на плечах певица гладит его по лицу. А потом они вместе поют несколько строк из ее новой песни "Скандал".

"Тина, сколько ты весишь? Можно носить вечно", – говорит Демин. В то же время в комментариях к видео он пишет совершенно другое: "Тина легенькая. Весит где-то 120 килограмм. Надеюсь, после этих слов я выживу".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в эфире шоу "Маска" Оля Полякова назвала певицу Тину Кароль "плакальщицей", в результате чего ей пришлось объясниться перед своими поклонниками. Телеканал "Украина" также публично извинился перед Тиной Кароль за недоразумение в эфире.

В свою очередь, Кароль согласилась с Поляковой, сказав, что она и дальше будет оплакивать умершего мужа, а жить будет ради сына. Говоря об этой ситуации, певица также заявила, что "есть дно, которое нельзя пробивать".