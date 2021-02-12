Кароль презентовала новую песню 'Скандал' и клип в необычном образе. Видео

В пятницу, 12 февраля, украинская певица Тина Кароль презентовала новую песню под названием "Скандал" и клип на нее. Артистка предстала в неожиданном для всех образе.

Соответствующее видео Кароль разместила на YouTube-канале. Поклонники знаменитости остались в восторге от трека (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Так, ранее Кароль заявляла, что решила изменить сценический образ. По ее словам, это феминистка, сильная, строптивая, танцевальная, немного агрессивная, потому что знает себе цену девушка.

После премьеры песни "Скандал" поклонники певицы отметили, что ее образ действительно получился очень горячим и непривычным для всех. Многие оценили "новую Тину" и засыпали ее комплиментами.

"Это совершенно новая Тина, продолжай в том же направлении", "Сколько же в Тине сексуальности", "Это так необычно! Очень приятно смотреть на новый репертуар! Тина большая молодец!", "Не клип, а шедевр! Тина, это просто огонь пожар! Нельзя быть такой слишком красивой и сексуальной! Это незаконно! Клип на повторе просто. Это вау!", – пишут люди в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль довела до слез Надю Дорофееву трогательным выступлением с участницей шоу "Голос країни-11".