Когда в 2022 году Джорджа Мелони победила на выборах в Италии, в Киеве было немного поводов для оптимизма. Европейские СМИ предупреждали о возможности того, что Италия получит лидера, который сблизится с Виктором Орбаном. Аналитики напоминали о ее прежних взглядах на Россию, о критике санкций, введённых после аннексии Крыма, а также о том, что ей предстоит править вместе с политиками, не скрывавшими симпатий к Владимиру Путину.

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Оказалось, что почти все ошиблись.

Сегодня Джорджа Мелони является одним из самых последовательных европейских сторонников продолжения поддержки Украины. Она не была самой громкой фигурой и не строила свою политическую идентичность на риторике об Украине. Ее поддержка Киева формировалась через решения, которые повторялись месяц за месяцем и год за годом. В европейской политике, где позиции часто подстраиваются под результаты опросов и текущие потребности, такая последовательность стала редкостью. Именно поэтому случай Джорджи Мелони представляет особый политический интерес.

Ее трансформация не была результатом идеологической моды. Она стала следствием столкновения с фактами, которые российское вторжение сделало невозможными для игнорирования.

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До начала войны Мелони, как и часть европейских правых, рассматривала Россию через призму прагматичных отношений и экономических интересов. Она выступала за отмену санкций, введённых после аннексии Крыма. В 2018 году поздравила Путина с победой на президентских выборах. Ничто в её политической биографии не указывало на то, что спустя несколько лет она станет одним из самых устойчивых европейских голосов в поддержку Украины. Вторжение в феврале 2022 года изменило архитектуру европейской безопасности. В случае Мелони оно изменило и её политическую оценку России.

Еще во время предвыборной кампании она ясно дала понять, что Италия продолжит поддерживать Киев. После вступления в должность премьер-министра Мелони подтвердила, что мир не может быть навязан Украине. Во время визита в Киев она подчеркнула, что только Украина вправе решать вопросы своей территории и условий возможного соглашения с Москвой.

Следует вспомнить политическую атмосферу того периода. По всей Европе всё чаще звучали призывы к "реализму", предупреждения об "усталости от Украины" и предложения, которые по сути сводились к одному вопросу: какую часть украинской территории следует уступить России, чтобы завершить войну. Мелони отвергала такой подход, считая, что признание результатов агрессии приведет к гораздо более серьезным последствиям, чем продолжение поддержки Киева. По ее мнению, европейская безопасность не может строиться на предположении, что государство, изменившее границы силой, остановится после получения желаемого. Напротив, каждая уступка, приносящая агрессору политическую выгоду, становится стимулом для новых требований и дальнейшей дестабилизации. Это была не эмоциональная реакция на войну, а политическая оценка ее последствий.

Мелони поняла то, что часть европейских лидеров и сегодня неохотно признаёт. Украина — это не только вопрос солидарности с государством, которое защищается. Это проверка способности Европы защитить принципы, на которых основан послевоенный международный порядок.

Поэтому она последовательно связывала российское вторжение с вопросами европейской безопасности. Мелони отвергала идею о том, что прекращение поддержки Украины приведёт к миру. Она настаивала на сохранении санкций как законного инструмента давления. Во время саммитов G7 отвергала предложения Путина, предполагающие признание результатов агрессии. В разговорах с японскими партнёрами предупреждала, что успех России в Украине создаст опасный прецедент и для других регионов мира.

Для Мелони война в Украине никогда не была региональным конфликтом, ограниченным восточными границами Европы. Она видела гораздо более широкую проблему. Принятие логики силы изменило бы сам подход государств к вопросам собственной безопасности. Последствия ощущались бы далеко за пределами Украины. Именно в этом заключается политическая значимость ее поворота.

У Италии нет исторического опыта Польши или стран Балтии. Российский империализм никогда не воспринимался итальянским обществом как непосредственная угроза. Поэтому поддержка Украины в итальянском политическом пространстве требовала гораздо большего политического капитала, чем принято считать.

Одновременно Мелони руководила коалицией, в которой далеко не все разделяли её взгляды на Москву. Маттео Сальвини многие годы поддерживал политическую близость с Путиным. Сильвио Берлускони никогда не скрывал личных связей с российским президентом. Часть итальянского общества опасалась экономических последствий санкций и долгосрочного финансирования помощи Украине.

В такой обстановке было бы гораздо проще смягчить риторику и подстроиться под политический центр тяжести. Но Мелони этого не сделала. Ее политика в отношении Украины стала одной из самых стабильных составляющих итальянской внешней политики.

Особенно интересно это выглядит в более широком европейском контексте. Виктор Орбан, которого многие считали её естественным союзником, стал самым настойчивым критиком европейской помощи Киеву. Джорджа Мелони пошла совершенно иным путём.

Европейские левые годами представляли её как политика, способного приблизить Италию к Москве. Вместо этого она стала одним из самых последовательных европейских сторонников продолжения поддержки Украины.

Политические стереотипы часто не выдерживают столкновения с реальностью. История Джорджи Мелони показывает, насколько ошибочными могут быть упрощенные представления о европейской политике. Правые не обязательно являются пророссийскими. Консерватизм не обязательно ведет к изоляционизму. Политики иногда способны пересматривать собственные взгляды, когда события опровергают прежние убеждения. В эпоху глубокой поляризации такая способность стала почти революционной.

За последние годы украинцы усвоили, что союзников следует оценивать не по репутации, а по поступкам. Многие из тех, от кого ожидали решительности, проявили колебания. Некоторые из тех, от кого ожидали сдержанности, оказали мощную поддержку. Джорджа Мелони относится именно ко второй группе.

Ее поддержка Украины не была продиктована политической выгодой. Она основывалась на понимании того, что европейская безопасность и международный порядок не смогут сохраниться, если агрессия станет приемлемым инструментом политики.

Однажды Украина восстановит свои города, школы и инфраструктуру. Гораздо труднее будет восстановить доверие к международному порядку, если окажется, что принципы действовали лишь до тех пор, пока их защита не требовала политической цены. Именно поэтому будут помнить тех, кто в самые тяжёлые моменты проявил ясность, последовательность и готовность поддержать государство, борющееся за собственное выживание.

Когда-нибудь будет написана политическая история этой войны, и внимание будут привлекать не только государства, помогавшие Украине. Важно будет и то, как отдельные европейские лидеры реагировали в момент выбора между старыми политическими рефлексами и новой стратегической реальностью. Джорджа Мелони сделала выбор, который удивил многих ее критиков.

Именно поэтому ее случай заслуживает более серьёзного анализа, чем поверхностные ярлыки, сопровождавшие её многие годы. Парадокс Джорджи Мелони заключается не в том, что она изменила своё мнение о России.

Парадокс состоит в том, что политик, от которого многие ожидали колебаний, стал одним из самых надежных европейских голосов в защиту Украины.