Поклонники подогрели слухи о Балане с Кароль. Фото

Фанаты украинской певицы Тины Кароль продолжают и дальше подогревать слухи о ее возможных отношениях с молдавским исполнителем Даном Баланом.

Так, на фан-странице артистки в Instagram поклонники опубликовали переделанное фото, на котором подставили лицо Дана. На снимке Тина закинула ноги на стул, на котором якобы сидит певец. Он в этот момент положил руку на ее ноги (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На самом же деле фотография была сделана, когда Тина Кароль пришла на "Наше радио", чтобы дать интервью по поводу выхода нового сингла "Скандал". Вместо Дана Балана там сидел радиоведущий, которого преданные фанаты решили "спрятать" за снимком молдавского музыканта.

В сети давно ходят слухи о том, встречаются ли Дан и Тина, - они регулярно дают поводы для обсуждений, но не развивают отношения дальше, из-за чего можно с равной вероятностью предполагать как нерешительность певицы после смерти мужа, так и банальный взаимовыгодный пиар-ход.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дана Балана заподозрили в романе с 20-летней студенткой. Как оказалось, девушка учится в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина, увлекается танцами, а в прошлом году она стала королевой красоты своего вуза.