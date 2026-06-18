Очень интересное развитие событий в мире MAGA. Влиятельная правая блогерша Лора Лумер заявила, что на протяжении многих лет была жертвой российской пропаганды и только недавно поняла, как Россия умело манипулировала ею и другими консерваторами в США. Вот фрагмент из последнего эпизода ее подкаста:

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Далее текст на языке оригинала.

"Після десяти років, протягом яких нам постійно розповідали про "російську змову" та "російське втручання" в американські вибори, ми втомилися від теми Росії. Нам набридло, що її звинувачували в усьому, і багато хто з нас почав ставитися до неї із надмірною симпатією. Ми ніби вдягнули рожеві окуляри, бо думали: щоразу, коли хтось згадує Росію, це лише чергова спроба поширити брехню проти Дональда Трампа та консервативного руху. Усіх нас називали російськими ботами. Пам’ятаєте?

І через це ти починав симпатизувати росіянам, бо людей на кшталт мене називали ботами, стверджували, що ми несправжні люди, і що ми були частиною російської кампанії з підтримки Трампа проти Гілларі Клінтон на виборах 2016 року.

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Але тепер, коли я чую, як росіяни заявляють: "Ми маємо денацифікувати Україну" або "Ми повинні продовжувати нашу жорстоку війну проти України", водночас позиціонуючи себе як православну християнську державу, хоча насправді вони вбивають сотні тисяч молодих українських християн і підтримують справжніх неонацистів у США, я думаю: "Ого, ми повелися на російську пропаганду". І я сама на неї повелася.

Я так довго була налаштована проти України й повторювала ці тези, думаючи, що говорю правильні речі. Але навіть не усвідомлювала, наскільки сильно мною емоційно маніпулювала пропаганда в інтернеті".

Далі у подкасті на свою мільйонну MAGA-аудиторію Лумер розповіла про те, як Росія вбиває мирних людей ракетами посеред ночі, як переслідує християн в Україні, як бреше про "українських нацистів" і багато іншого.

Для контексту, Лумер – одна з найбільш наближених блогерів до Трампа. Вона спілкується з президентом напряму, зʼявляється в Овальному кабінеті і навіть може радити Трампу щодо кадрових рішень (кажуть, що вона доклалася до звільнень колишнього радника з нацбезпеки Майка Волца та кількох інших посадовців адміністрації). Також вона – єврейка, і непохитна прихильниця Ізраїлю та Нетаньягу.

Що вплинуло на зміну її думки, і чому саме зараз? Тут дуже вдало поєднались кілька факторів.

Перший – запеклий конфлікт Лумер з консервативними блогерами Кендес Овенс, Такером Карлсоном та іншими, які відкололись від руху МАGА через війну в Ірані та сварку з Трампом. Лумер вже давно звинувачувала їх в неповазі до президента і співпраці з ворогами Ізраїлю. І тут стається наступне: Кендес Овенс, яку Лора Лумер ненавидить, їде до Росії та виступає на форумі Путіна в Петербурзі. Її активно піарить RT та вся пропагандистська машина Кремля, а взамін Кендес вихваляє велич Росії. Це спрацьовує як додатковий подразник і викликає лише сильнішу критику з боку Лори Лумер.

Саме в цей час в Україні з прес-туром був редактор подкасту Лумер. Він відвідав Одесу і Київ. Був там протягом масованих обстрілів, чув звук шахедів і бачив руйнування житлових будинків, спілкувався з посадовцями, релігійними лідерами, активістами, звичайними людьми. І, схоже, цей візит щось таки йому прояснив. Він повернувся до США з чітким розумінням: Україна бореться за цінності, близькі американцям, а Росія намагається стерти її історію та культуру. Кращого часу для цієї поїздки годі й уявити. Знаю людей, які над нею працювали – велика подяка їм за роботу.

Поки я не маю гадки, чи зміна думки Лори Лумер – ситуативна, чи це початок її еволюції та усвідомлення, чим насправді є Росія. Безперечно, вона – одна з найбільш скандальних фігур у консервативному світі США. Але при цьому і одна з найвпливовіших, яку слухають мільйони MAGA-республіканців, серед яких і сам Дональд Трамп. Звісно, можна говорити – а де ж раніше була Лумер – і чому їй зайняло стільки часу дійти до таких очевидних речей. Можна ставити під сумнів щирість її заяв. Це валідні аргументи. Але так чи інак, в України принаймні на якийсь час зʼявився дуже несподіваний і корисний союзник. І цим точно не варто нехтувати.

Посилання на оригінальний подкаст.