Выяснилось много интересного: Елена Тополя раскрыла детали расследования против ее секс-шантажиста

Певица Елена Тополя заявила о прогрессе в деле о секс-шантаже и анонсировала "влог о расследовании". Певица сообщила, что досудебное следствие продолжается, однако в деле уже есть новые наработки. В то же время деталей она пока не раскрывает.

Артистка также подтвердила в интервью "Ранку у великому місті", что на 100% знает, кто стоит за преступлением, и пообещала впоследствии обнародовать эту информацию.

По ее словам, дело продвигается вперед: "Изменилось, есть много шагов вперед. Сейчас досудебное расследование продолжается, но у нас уже много интересного".

Певица отметила, что планирует регулярно делиться новостями со своей аудиторией. Речь идет о коротких видео, в которых она будет информировать о ключевых этапах расследования. В то же время имена причастных к преступлению она пока не называет, но подтвердила, что ей известно, кто именно стоит за организацией шантажа.

В частности, Тополя отреагировала на предположение, что скандал мог быть частью пиар-кампании. Она отвергла такие заявления и подчеркнула, что не имеет отношения к подобным методам привлечения внимания.

"Я похожа на человека, который будет такую пиар-компанию делать? Я 17 лет на сцене, моя суть глубоко отличается от подобного поведения. Этот человек, который это все сделал, – гнилой изнутри. И все, что в ее намерениях было, и то, что сделали, я считаю это абсолютно недопустимым. Будет справедливость. И я вам это обещаю", – отметила она.

Что известно о шантаже Елены Тополи

В начале 2026 года Елена Тополя сообщила о шантаже: неизвестные требовали у нее 75 тысяч долларов за нераспространение интимного видео. После отказа платить ролик появился в сети.

Елена Тополя подчеркнула, что не позволит никому порочить свою честь, поэтому обратилась в правоохранительные органы. Впоследствии полиция задержала 23-летнего жителя Киева, которому объявили подозрение по статьям, связанным с вымогательством. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В то же время сама Тополя тогда заявляла, что этот инцидент был спланированным, а исполнитель действовал не один.

Артистка также ранее рассказывала, что познакомилась с мужчиной после подстроенного ДТП. Впоследствии он начал появляться в тех же городах, где она выступала, и убеждал, что не связан с шоу-бизнесом. Позже, по словам певицы, мужчина пытался представить себя жертвой той же схемы шантажа.

Как сообщал OBOZ.UA, Елена Тополя поделилась, что ни разу не обсуждала со своим бывшим мужем Тарасом Тополей собственный шантаж. Артистка даже не говорила экс-обранцу о том, что определенный период получала угрозы, поскольку просто не чувствовала в этом никакой необходимости.

