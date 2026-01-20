Тарас Тополя стал жертвой мошенников сразу после 'слива' экс-супруги Елены

Украинский музыкант Тарас Тополя заявил, что стал мишенью мошенников после резонансного инцидента с незаконным распространением интимных материалов с участием его бывшей жены, певицы Елены Тополи. По словам артиста, на следующий день после инцидента его знакомым и друзьям начали массово звонить и писать с неизвестных номеров, представляясь якобы от его имени.

Об этом Тарас Тополя сообщил в Facebook, подчеркнув, что его личный номер телефона не менялся. Он призвал всех, кто получает звонки, сообщения или файлы с других номеров со ссылкой на него, игнорировать такие контакты, поскольку речь идет о действиях мошенников.

"Моим друзьям этой ночью и рано утром с неизвестных номеров начали приходить звонки, а также присылают сообщения якобы от моего имени. Подчеркиваю всем, у кого есть мой номер, он не изменился. Звонки, сообщения, любые файлы с других номеров, будто бы от меня игнорируйте. Это мошенники", – написал артист.

К сообщению музыкант добавил скриншот номера, с которого поступали звонки и сообщения, где указано, что он зарегистрирован в Италии.

Инцидент с телефонным мошенничеством произошел на фоне уголовного дела о шантаже Елены Тополи и распространении интимных видео. Ранее Тарас Тополя впервые публично прокомментировал ситуацию, сообщив, что лично получил соответствующие материалы на электронную почту ночью, после чего обратился в правоохранительные органы с заявлением о преступлении – распространения порнографии.

В своей заметке артист подчеркнул, что после объявления о разводе Елена имела полное право на личную жизнь, и никакие действия третьих лиц не могут оправдать вмешательство в ее приватность.

По словам музыканта, он имеет собственные предположения относительно того, кто может стоять за кампанией дискредитации. Тополя заявил, что речь идет о человеке, который годами следил за их семьей, системно оставлял оскорбительные комментарии и пытался вредить как ему, так и Елене – как публично, так и непублично.

Между тем в Национальной полиции Украины подтвердили задержание 23-летнего жителя Киева, которого подозревают в шантаже Елены Тополи интимными материалами и вымогательстве 75 тысяч долларов.

Мужчине объявили подозрение по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины – пособничество в вымогательстве, совершенном в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее Елена Тополя сообщала, что начала получать угрозы еще 10 января. По ее словам, шантажисты требовали деньги и угрожали в случае отказа разослать интимные видео журналистам и блогерам. После выполнения угроз певица обратилась в полицию и публично призвала не распространять материалы интимного характера, подчеркнув, что каждое такое распространение является отдельным нарушением закона.

Ранее OBOZ.UA писал, кто из звезд поддержал певицу на фоне громкой истории с секс-шантажем. Украинские актеры, певцы и телеведущие восхищаются тем, что Алена Тополя не замалчивает громкий скандал, а также желают ей сил в отстаивании собственного достоинства. В частности, свое мнение высказала телеведущая Маша Ефросинина. Женщина отметила, что ее имя также использовали как элемент давления, чтобы усилить страх жертвы и заставить Елену Тополю молчать.

