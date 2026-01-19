Шантажисты слили интимное видео Елены Тополи с 23-летним парнем и требовали за него $75 тысяч: певица сделала официальное заявление

Украинская певица Елена Тополя стала жертвой шантажистов. У исполнительницы требовали 75 тысяч долларов, угрожая обнародовать интимное видео с ней и 23-летним парнем. Не получив желаемого, шантажисты все же слили ролик в сеть, а знаменитость со своей стороны не стала замалчивать инцидент и сделала официальное заявление по этому поводу.

Как отметила артистка в своем Instagram, после получения угроз она сразу же обратилась в правоохранительные органы. Елена Тополя сообщила, что не позволит никому порочить свою честь, поскольку ее тело и личная жизнь – не повод для травли.

Письмо с угрозами

Судя по фотографиям, которые певица обнародовала в соцсетях, 10 января шантажисты прислали ей сообщение с определенными инструкциями, где указали куда она должна принести средства, чтобы интимное видео никто не увидел. В случае, если Елена Тополя откажется выполнять прописанные условия, вымогатели угрожали разослать кадры отечественным интервьюерам и инфлюенсерам.

Как сообщил блогер Богдан Беспалов, он был одним из интернет-деятелей, кто получил соответствующее письмо. В нем было указано, что Елена Тополя подала в полицию заявление об уголовном правонарушении, а снизу добавлена ссылка на видео интимного характера с ее участием.

Реакция артистки

Исполнительница публично заявила, что является свободным человеком, поэтому не собирается молчать об ужасной ситуации, а тем более чего-то стесняться. По словам Елены Тополи, она серьезно настроена отстоять свою честь, ведь имеет все доказательства того, что информация, которая распространяется о ней, является ложной.

"10 января я получила угрозы шантажа за видео интимного характера, вымогательство денег, попытки манипуляций и даже требования компромата на близких. Якобы с октября 25-го года у меня что-то там было. Все доказательства у меня есть, что это ложь. Я сразу обратилась в правоохранительные органы с заявлением об уголовном правонарушении. Доказательства есть, процесс идет", – заявила знаменитость.

Как отметила певица, ее тело и интимность принадлежат исключительно ей, и не должны превращаться в товар, или же повод для унижения. Артистка добавила, что абсолютно никто не имеет права воровать или порочить ее достоинство.

"К журналистам, медиа, блогерам и всем, у кого появляются эти материалы: не распространяйте, не делайте скриншоты. Каждое распространение – это новая жертва, новый вред, новое преступление. Это нарушает закон о защите персональных данных, о неприкосновенности частной жизни и статью за это. Я не молчу, потому что в современном мире не может быть места шантажу. Кому-то очень надо сделать из меня "не свободную", – написала исполнительница.

Как добавила Елена Тополя, она хочет, чтобы ее непростой опыт стал примером для тех, кому когда-то придется пройти через подобный шантаж. Она призвала людей не терпеть издевательства и не платить, вместо этого обращаться за помощью к правоохранителям и говорить о своей проблеме.

