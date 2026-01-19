Полиция задержала парня, который шантажировал Елену Тополю их секс-видео: какое наказание ему грозит

Оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины и следователи полиции Киевской области задержали 23-летнего жителя столицы, который шантажировал исполнительницу Елену Тополю их интимным видео и требовал у нее выплату в размере 75 тысяч долларов. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании парню меры пресечения.

Задержание вымогателя произошло в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчине объявили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Соответствующую информацию сообщили в Нацполиции.

По данным правоохранителей, шантажисту грозит наказание в виде лишения свободы на 12 лет. Следователи продолжают мероприятия для установления лиц, которые также могут быть причастны к совершению преступления.

Шантаж знаменитости

В своих социальных сетях Елена Тополя сообщила: 10 января начала получать сообщения с угрозами, в которых шантажисты заявили, что она должна заплатить им $75 тысяч, чтобы секс-видео с ее участием не было обнародовано в сети. Не получив желаемого, вымогатели слили ролик, однако артистка не стала замалчивать инцидент. Она сообщила, что сразу же обратилась в полицию и серьезно настроена отстоять свое достоинство.

В частности, как отметила Елена Тополя, ее тело и интимность принадлежат исключительно ей, поэтому ни в коем случае не должны превращаться в повод для травли. Звезда добавила: "Я не молчу, потому что в современном мире не может быть места шантажу. Кому-то очень надо сделать из меня "несвободную".

