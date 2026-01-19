'Я получил видео Елены и другого мужчины'. Тарас Тополя впервые прокомментировал слив экс-жены и предположил, кто за этим стоит

Музыкант Тарас Тополя впервые публично отреагировал на инцидент с распространением интимных видео с участием его бывшей жены, певицы Елены Тополи. Артист сообщил, что получил соответствующие материалы лично – они поступили ему на электронную почту ночью. После этого он обратился в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.

В своем посту в Facebook Тарас Тополя отметил, что брак с Еленой был официально расторгнут 14 января 2026 года по решению суда, а о совместном намерении развестись пара объявила еще в прошлом году. По его словам, этот факт является принципиальным, ведь после объявления о разводе Елена имела полное право на личную жизнь – с кем и как она считала нужным.

"Вчера ночью я получил письмо на почту с интимными видео Елены и другого мужчины. Хочу акцентировать всем, что в прошлом году мы объявили о совместном намерении развестись и начали процесс, а 14.01.2026 суд развел нас официально. Поэтому Елена имела полное право на собственную личную жизнь! Так, как хотела, и с тем, с кем хотела! И никто не имел права совершать противоправные действия подобного характера, следить, снимать, шантажировать, пытаясь получить выгоду или заработать на этом и пытаться сделать невыносимой жизнь наших детей", – сообщил Тарас Тополя.

Тарас Тополя сообщил, что подал заявление в полицию по факту распространения материалов порнографического характера, которые поступили ему на почту, и попросил приобщить его и собственные показания к основному уголовному производству.

"С момента объявления о разводе я не дал ни одного комментария, ни одного интервью, кроме совместной согласованной публикации. Это была наша с Еленой общая договоренность. Несмотря на тот шквал хейта, безосновательных обвинений в мою сторону и высказанных предположений, которые неслись под специально нарезанными смонтированными видео в комментариях от людей, многочисленных ботов. Несмотря на целенаправленную кампанию дискредитации меня как отца детей и мужа, я сдержал слово и ни разу не отреагировал, хотя, конечно, мог бы", – объяснил артист решение молчать, но в этом скандале промолчать не смог.

Тополя отметил, что считал и до сих пор считает причины развода исключительно личным делом, которое не должно выноситься на всеобщее обозрение. Но ситуацию по дискредитации Елены Тополи вынужден прокомментировать.

