Давайте посмотрим на то, что произошло в Старобельске через призму фактов, а не эмоций.

Видео дня

Первое, на что стоит обратить внимание, касается возраста погибших. Ни один из них не был несовершеннолетним, все принадлежали к взрослому мобилизационному возрасту по классификации самой России. Манипуляция словом "дети" в отношении двадцатилетних людей является типичным инструментом пропаганды, рассчитанным на эмоциональную реакцию аудитории, а не на рациональное осмысление ситуации.

Отдельного внимания заслуживает профиль учебного заведения, которое пострадало. Официальные материалы самого колледжа, включая публикации на его собственных страницах, содержали информацию о подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов различных типов, агитационные объявления о поступлении и даже материалы о службе в силовых структурах.

Хотя значительную часть этих публикаций сейчас пытаются удалить, сохраненные копии продолжают циркулировать в сети, поскольку цифровая информация имеет свойство оставаться доступной, несмотря на все попытки ее уничтожить.

Правовое измерение этой трагедии является не менее важным. Международное гуманитарное право устанавливает четкие ограничения для оккупационного государства, в частности, статья 51 Женевской конвенции запрещает принуждать или склонять жителей оккупированных территорий к службе в вооруженных формированиях оккупанта.

Нарушение этой нормы подпадает под определение военного преступления в Римском статуте, и если погибшие были жителями оккупированных украинских земель, то ответственность за их судьбу лежит на государстве, которое оккупировало эти земли.

Ситуация приобретает другую окраску, если студенты приехали из России, ведь в таком случае они или их семьи сознательно выбрали заведение на оккупированной территории, ориентированное на подготовку к боевым действиям против Украины.

Все это напоминает мне один исторический феномен. Османская империя практиковала систему девширме. Мальчиков из покоренных народов забирали от семей, воспитывали в отрыве от родной культуры и превращали в янычар — самых преданных и жестоких солдат империи, которые воевали против собственных народов с пылом, которого не хватало даже коренным туркам.

Парадокс заключался в том, что самым эффективным оружием против порабощенного народа становились его собственные сыновья.

Старобельский колледж работал по той же логике. Молодых людей с оккупированных украинских территорий учили управлять дронами, которыми потом будут охотиться в том числе на гражданских украинцев в Херсоне или Запорожье.

Новые янычары для новой империи, только вместо сабли теперь FPV и пульт управления. Россия уже восьмой год оттачивает эту технологию переплавки оккупированного населения на оружие против него самого, и единственное отличие от османского прецедента заключается в том, что теперь это квалифицируется как военное преступление с задокументированной доказательной базой для будущего трибунала.