Если беспокоиться серьезно за демографию в Украине, то, прежде всего – с точки зрения вымирания (в прямом смысле этого слова) украинской нации. Также очевидно, что этноцид украинцев является одним из четких намерений агрессоров, который они, к сожалению уже реализуют на оккупированных территориях.

А за то, кто будет работать в Украине – рано так переживать. Если процессы так дальше пойдут – тут столько беженцев из стран соседней коллапсирующей федерации набегут – не будете знать, что с ними делать...

Так непременно будет!

Империи распадаются. Это - исторические закономерности. Против них не попрешь. Главное, чтобы украинцы выдержали этот исторический вызов, а процесс распада империи не растягивался надолго...