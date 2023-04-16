Стоцкая, Долина, Костюшкин и другие: звезды, которые родились и выросли в Украине, но стали россиянами

Украинцы – сильный и несокрушимый народ, который готов отважно бороться за свою свободу и демократическое будущее, однако, как говорится, в семье не без урода. Встречаются среди наших соотечественников и такие особи, которые готовы закрыть глаза на постоянные жестокие обстрелы и настоящие военные преступление оккупантов ради кровавых российских рублей. Речь идет, в том числе, и о продажных артистах. Эти звезды настолько гармонично вписались в роль россиян-путинистов, что уже мало кто помнит об их украинских корнях.

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OBOZREVATEL решил напомнить о некоторых из таких артистов-уроженцев Украины, которые радостно стали россиянами. И нет, они не проигнорировали кровопролитную войну на Родине – они ее с особым энтузиазмом поддержали.

Лариса Долина

Лариса Долина родилась в столице Азейбарджана Баку, но с трех лет росла в родном городе своих родителей-украинцев – в Одессе. Здесь, на берегу Черного моря, стартовала карьера певицы, когда она попала в ансамбль "Мы – одесситы". Но вскоре исполнительница отправилась в Москву, где сделала все, чтобы поскорее стать "своей". Даже в путинскую партию "Единая Россия" вступила, чтоб уж наверняка.

Так что не удивительно, что после полномасштабного вторжения Долина, не долго думая, принялась прославлять агрессию Кремля и развлекать оккупантов, которые, в частности, сбрасывали бомбы на ее родную Одессу. Хотя, этот город певица неоднократно называла "российским", мол он "принадлежит Украине только на карте". Такая циничная фраза прозвучала от Долиной еще в 2015 году, когда она пела гимн РФ вместе с Путиным на одной сцене в годовщину аннексии Крыма.

"Я бесконечно люблю свою родную Одессу, но ту, которую Я знаю, не сегодняшнюю. Прежней Одессы сейчас нет. Я люблю страну, гражданкой которой стала много лет назад – гражданкой РФ", – пела Долина дифирамбы России уже после 24 февраля 2022 года.

Стас Костюшкин

Еще один уроженец Одессы Стас Костюшкин активно прославляет путинский режим и агрессию Кремля. Он переехал с родителями из Украины в Россию еще маленьким мальчиком, но проводил в родном городе каждое лето и часто приезжал туда во взрослом возрасте. После 2014 года экс-солист дуэта "Чай вдвоем" навсегда поставил на себе крест как на "украинце". Он неоднократно выступал в аннексированном Крыму, радуясь его "возвращению", пел на пропагандистских мероприятиях и сам превратился в один из рупоров пропаганды. Певец убежден, что Украина – это "всего лишь часть" РФ, а поэтому желание украинцев оставаться независимым и суверенным государством он воспринимает как "заболевание".

А недавно Костюшкин выдал: "Плохо, что Украина и Россия поделились на две части, этого не должно быть. Вот Украина заболела, но думает, что в этом виновата Россия. Так скоро до третьей мировой близко".

Анастасия Стоцкая

Певица и актриса родилась в Киеве. Там же впервые попробовала себя на сцене, выступая в составе детского коллектива на различных фестивалях и конкурсах. Стоцкая, казалось, никогда не скрывала, что она украинка, но как только возник выбор: признать Россию агрессором или остаться там ради денег, проигнорировав геноцид собственного народа, артистка тут же выбрала второй вариант. После полномасштабного вторжения она ни слова не сказала о войне.

Никита Джигурда

Российский актер и исполнитель Никита Джигурда стал "российским" не так давно. Соответствующее гражданство у него появилось только в ноябре прошлого года. А до этого он ходил с украинским паспортом, ведь родился и прожил большую часть своей жизни он в Киеве. Сейчас Джигурда ярый Z-патриот. Он ездит в оккупированные города Донецкой и Луганской областей, где читает оккупантам стихи о любви к России, сумасшедше кричит, что он русский и бьет себя кулаком в грудь. Кроме того, путинист рассказывает байки, как в 2014 году ему предлагали баллотироваться в президенты Украины.

По словам опального актера, он окончательно встал на сторону России и перебрался туда жить после Революции Достоинства. Стоит отметить, что в Киеве у "россиянина" остались родственники, которые поддерживают Украина и не верят российской пропаганде, поэтому от войны они прячутся в Польше, а не у предателя в Москве.

Нонна Гришаева

Эту актрису в Украине знают как Людмилу Васнецову – маму пяти девочек из комедийного сериала "Папины дочки". Но мало кто знает, что сама Гришаева – одесситка. Она переехала в Москву после распада СССР, а сейчас занимает инфантильную позицию "маленькой девочки", которая очень близка многим звездам-предательницам – "Я ничего не понимаю, ничего не знаю, хочу на ручки, и вообще – я аполитична".

Актрису неоднократно просили высказаться на тему полномасштабной войны, которую ведет Россия против ее родины. На это Гришаева смогла выдать лишь такое: "Не кричите на меня, пожалуйста, и не требуйте невозможного! Я люблю и папу, и маму! И мне очень больно видеть, как они ругаются. Мне страшно, я забилась в угол и плачу. Я не хочу, чтобы папа бил маму, при том, что она ему изменила и предала... Я хочу, чтобы они сели за стол и поговорили. А я сяду между ними, возьму их за руки и перестану плакать".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о других известных артистах из Украины, которые забыли свои корни. Многие даже не знают, что эти звезды – украинцы. И это не удивительно, ведь после полномасштабного вторжения, как и после аннексии Крыма в 2014 году, они молчаливо продолжили зарабатывать кровавые российские рубли в стране-агрессоре. Хотя кто-то не просто молчит, а активно поддерживает путинский режим и развязанную ним войну. Подробнее о таких "украинцах" – читайте в нашем материале.

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