Обвиняла Украину в ''измене'' России: что известно о звезде ''Папиных дочек'' родом из Одессы, которая строит карьеру в Москве и молчит о войне

Сериал "Папины дочки" долгие годы транслировали в Украине, где он полюбился как взрослым, так и совсем юным зрителям, несмотря на то, что в нем довольно часто принижали украинцев, пытаясь посеять так называемый "комплекс неполноценности". И это при том, что в телепроекте были задействованы многие артисты из Украины. Так, например, роль Людмилы Васнецовой, мамы пяти девочек, сыграла уроженка Одессы Нонна Гришаева. С началом полномасштабной войны она заняла молчаливую позицию, хотя время от времени все же продвигает в массы пропагандистские нарративы.

Видео дня

Как можно догадаться, Россию, которая обстреливает ракетами мирное население Украины, разрушая жилые дома, критическую инфраструктуру и забирая невинные жизни, Гришаева агрессором не считает. Вместо этого обвиняет родную страну в "измене". OBOZREVATEL узнал, что говорит предательница о войне.

Артистка пожаловалась, что ей, видите ли, сложно разобраться. Она сравнила себя с маленькой девочкой, которую в суде родители просят выбрать, с кем ей жить: мамой или папой.

"Не кричите на меня, пожалуйста, и не требуйте невозможного! Я люблю и папу, и маму! И мне очень больно видеть, как они ругаются. Мне страшно, я забилась в угол и плачу. Я не хочу, чтобы папа бил маму, при том, что она ему изменила и предала... Я хочу, чтобы они сели за стол и поговорили. А я сяду между ними, возьму их за руки и перестану плакать", – выдала актриса.

И хотя это сравнение с "семьей" совершенно далеко от реальности и правды, Гришаева, кажется, считает нормальным домашнее насилие в случае измены одного из партнеров.

Россия стала для Гришаевой "папой", когда та переехала из Одессы в Москву после распада СССР, поступив в Щукинское театральное училище. Хотя начинала свою актерскую карьеру Нонна на Родине. Будучи пятилетней девочкой, она впервые появилась в кино. Ее дебютным фильмом стала мелодрама "Фотографии на стене". Еще через пять лет актриса вышла на сцену в театре.

После окончания института в Москве, Гришаева вернулась в Одессу, однако спустя время вновь отправилась в РФ, где начала активно строить карьеру.

Сейчас актриса занимает должность художественного руководителя в Московском областном театре юного зрителя. В 2023-м создатели "Папиных дочек" решили перезапустить сериал, показав, что случилось с его повзрослевшими и постаревшими героями 10 лет спустя. Гришаева вернулась к роли Людмилы Васнецовой.

Ранее OBOZREVATEL писал о дочери народной артистки Украины Ольги Сумской, актрисе родом из Киева Антонине Паперной, которая живет в Москве. 32-летняя знаменитость приняла решение игнорировать войну в родной стране. Чем Паперная занимается в стране-террористке и почему, по словам звездной мамы, молчит о геноциде собственного народа – читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!